SGK-SSK ve Bağkur emeklilerine anında destek PTT’den geldi! Bu fırsatı tepen bin pişman olur!

Hak olarak ödenen bu maaş aynı vakitte çoğu üstünlüğü ile gelmektedir. Birçok bankanın emeklilere yönelik yapmış bulunduğu kampanyalar vardır. Bankalar kampanya ve kredilerde çoğu hal gözetmektedir. Bu hal emeklilerde farklıdır. Bankaların emeklilere yönelik kredi kullandırma prosedürleri daha esnek olmaktadır. PTT ve Aktifbank iş ortaklığı ile emeklilere yönelik hemen tüketici kredisi kampanyası hala devam etmektedir.