SGK-SSK ve Bağkur emeklilerine anında destek PTT'den geldi! Bu fırsatı tepen bin pişman olur!
Emeklilere yönelik yapılmakta olan kampanyalar olabildiğince ilgi çekmektedir. Birçok emekli vatandaşın faydalanabildiği kampanyalar düzenli bir şekilde yapılmaktadır. Emekli maaşı belli bir yaşa gelmiş ve sigorta prim gününü tamamlamış vatandaşlara hak olarak bağlanan ücrettir. Yıllarca çalışarak maaşından oluşturulan birikim ile yaşlandığı vakit vatandaşlara ödenen paradır.
22.10.2022 10:54 - Son Güncelleme: 22.10.2022 10:54
Hak olarak ödenen bu maaş aynı vakitte çoğu üstünlüğü ile gelmektedir. Birçok bankanın emeklilere yönelik yapmış bulunduğu kampanyalar vardır. Bankalar kampanya ve kredilerde çoğu hal gözetmektedir. Bu hal emeklilerde farklıdır. Bankaların emeklilere yönelik kredi kullandırma prosedürleri daha esnek olmaktadır. PTT ve Aktifbank iş ortaklığı ile emeklilere yönelik hemen tüketici kredisi kampanyası hala devam etmektedir.
Birçok bankanın uyguladığı gibi kredi sicili etkili olmaktadır. PTT ve Aktifbank ortaklığının başka bankalardan farkı devlet destekli vatandaş kredileridir.