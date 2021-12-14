SGK SSK emeklisi milyonlar bu detayı bilmiyor! Kötü haber geldi! Sigorta dökümünüzünde eğer bu iki harf varsa maaşınız kesilebilir!
Bu haber SSK, Bağ Kur ve Emekli Sandığı kapsamında yer alan tüm SGK emeklilerini ilgilendiriyor. Sigortalılık türü fark etmeksizin tüm milyonlarca emeklinin maaşında kesinti söz konusu olabilir. SGK, sahte sigortalı bildirimini engellemek için bazı kriterler çerçevesinde iş yerlerini sahte, şüpheli ve kontrollü olarak tanımlıyor. Bu tanımlar S (sahte iş yeri), Ş (şüpheli iş yeri) ve K (kontrollü iş yeri) harfleriyle kodlanıyor. Denetim sonucunda bildirilen hizmetlerin sahte olması nedeniyle iptal edilmesi sonucu emeklilik hakkını kaybedenlerin aylıkları kesilebilmektedir. Ayrıca SGK maaş kesintisi dışında ödemesi yapılan aylıkların iadesini de talep edebilir.
SGK SSK emeklisi milyonlar bu detayı bilmiyor! Kötü haber geldi! Sigorta dökümünüzünde eğer bu iki harf varsa maaşınız kesilebilir. Emekli maaşı alan tüm 4/A, 4/B ve 4/C (SSK, Bağ Kur, Emekli Sandığı) emeklileri tek tek kurum tarafından inceleniyor ve çalıştıkları yerin sahte, şüpheli ve kontrollü olarak işaretlenmesi durumunda maaşlar kesilebiliyor. Bilindiği üzere herhangi bir iş yerine ş-şüpheli kodu konulduktan sonra, bu iş yeri hakkında denetim süreci başlatılıyor. "ş" olan kodu değiştirilmez, denetim sonucuna göre, sahte sigortalı bildirimi yapıldığı tespit edilirse "ş" kodu, "s" olarak değiştiriliyor. Denetim sonucuna göre, bildirilen hizmetlerin sahte olması sebebiyle iptal edilmesi sonucu emeklilik hakkını kaybedenlerin aylıkları kesilmektedir.
SAHTE SİGORTA BİLDİRİMİ YAPILIRSA...
SGK, sahte sigortalı bildirimini engellemek için bazı kriterler çerçevesinde iş yerlerini sahte, şüpheli ve kontrollü olarak tanımlamaktadır.