SGK SSK emeklisi milyonlar bu detayı bilmiyor! Kötü haber geldi! Sigorta dökümünüzünde eğer bu iki harf varsa maaşınız kesilebilir. Emekli maaşı alan tüm 4/A, 4/B ve 4/C (SSK, Bağ Kur, Emekli Sandığı) emeklileri tek tek kurum tarafından inceleniyor ve çalıştıkları yerin sahte, şüpheli ve kontrollü olarak işaretlenmesi durumunda maaşlar kesilebiliyor. Bilindiği üzere herhangi bir iş yerine ş-şüpheli kodu konulduktan sonra, bu iş yeri hakkında denetim süreci başlatılıyor. "ş" olan kodu değiştirilmez, denetim sonucuna göre, sahte sigortalı bildirimi yapıldığı tespit edilirse "ş" kodu, "s" olarak değiştiriliyor. Denetim sonucuna göre, bildirilen hizmetlerin sahte olması sebebiyle iptal edilmesi sonucu emeklilik hakkını kaybedenlerin aylıkları kesilmektedir.