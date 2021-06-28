SGK, SSK, Bağkur'luları ilgilendiriyor! SGK uzmanından 2021 EYT ve 47, 48 yaşında emeklilik açıklaması! Bunu yapın emekli olun!

2021 senesinin merakla beklenen haberlerinden biri olan EYT mevzusunda yeni bir açıklama geldi. Bir çalışanın EYT çıkması vaziyetinde kimlerin emekli olabileceğine dair sualine SGK uzmanından cevap geldi. EYT konusuna ilişkin çok önemli açıklamaların yapıldığı 2020 yılının ardından 2021 yılında neler olabileceği merak ediliyor. Öte yandan emeklilik için yerine getirmeniz gereken koşullardan biri ve en ehemmiyetlisi emeklilik yaşının doldurulması gerekiyor. Değişik bir emekli olma koşulu ise prim ödenen gün rakamının bitirilmesidir. Bu bağlamda erken emeklilik en ehemmiyetli heves olmaktadır. 48 yaşında emekli olmak için yerine getirmeniz gereken kriterler vardır.

28.06.2021 10:25 - Son Güncelleme: 28.06.2021 10:25 BU GALERİYİ PAYLAŞ





