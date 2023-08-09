SGK-SSK, Bağ-kur'lu belli oldu 9.877 TL ek zamlı ödeme yatacak! %35 kök maaş tablosu netleşti! Seyyanen artış, % 10 refah payı, kümülatif...

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2024 ve 2025 yıllarındaki memur maaşları ve emekli haklarını belirleyecek toplu sözleşme görüşmelerinin ilk aşaması tamamlandı. Şimdi gözler müzakere aşamasında. Memurların maaşları, sosyal hakları ve çalışma koşulları gibi konular gündemde. Bu noktada müzakere edilecek teklifler dikkat çekti. Memurların doğum ve süt izinlerinin süresinin uzatılması, 1'inci dereceye gelen tüm memurlara 3600 ek gösterge verilmesine yönelik düzenlemenin hızla hayata geçirilmesi, memurlara verilen 8 bin 77 liralık seyyanen artışın memur emeklilerine yansıtılması, erken emeklilik yolunu açan fiili hizmet süresi zammından yararlandırılacak mesleklerin arasına yenilerinin eklenmesi...