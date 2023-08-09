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SGK-SSK, Bağ-kur'lu belli oldu 9.877 TL ek zamlı ödeme yatacak! %35 kök maaş tablosu netleşti! Seyyanen artış, % 10 refah payı, kümülatif...

7. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi için müzakereler başlıyor! 6.5 milyon için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Müzakere edilecek tekliflerin arasında memurlara kira yardımı ve yılda 2 kez bayram ikramiyesi verilmesi, doğum, evlenme ve ölüm yardımlarının artırılması, kreş desteği, aile yardımının yükseltilip memur emeklilerine de yansıtılması konuları başı çekiyor. Toplu sözleşme görüşmelerinden çıkacak zam kararı merakla beklenirken, Ocak ayında belirlenecek artışa eklenecek enflasyon farkı için de ipuçları bulunuyor. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 09 Ağustos 2023, 08:02 Güncelleme 09 Ağustos 2023, 08:04
SGK-SSK, Bağ-kur’lu belli oldu 9.877 TL ek zamlı ödeme yatacak! %35 kök maaş tablosu netleşti! Seyyanen artış, % 10 refah payı, kümülatif... 1

2024 ve 2025 yıllarındaki memur maaşları ve emekli haklarını belirleyecek toplu sözleşme görüşmelerinin ilk aşaması tamamlandı. Şimdi gözler müzakere aşamasında. Memurların maaşları, sosyal hakları ve çalışma koşulları gibi konular gündemde. Bu noktada müzakere edilecek teklifler dikkat çekti. Memurların doğum ve süt izinlerinin süresinin uzatılması, 1'inci dereceye gelen tüm memurlara 3600 ek gösterge verilmesine yönelik düzenlemenin hızla hayata geçirilmesi, memurlara verilen 8 bin 77 liralık seyyanen artışın memur emeklilerine yansıtılması, erken emeklilik yolunu açan fiili hizmet süresi zammından yararlandırılacak mesleklerin arasına yenilerinin eklenmesi...

SGK-SSK, Bağ-kur’lu belli oldu 9.877 TL ek zamlı ödeme yatacak! %35 kök maaş tablosu netleşti! Seyyanen artış, % 10 refah payı, kümülatif... 2

Toplu sözleşme görüşmelerinde 14 Ağustos'ta Kamu İşveren Heyeti'nin ilk teklifini sunması bekleniyor. Hükümetin ikinci teklifi de 17 Ağustos'ta sunması planlanıyor.

SGK-SSK, Bağ-kur’lu belli oldu 9.877 TL ek zamlı ödeme yatacak! %35 kök maaş tablosu netleşti! Seyyanen artış, % 10 refah payı, kümülatif... 3

ZAM TEKLİFLERİ BELLİ OLDU

Teklif merakla beklenirken, memur konfederasyonlarının zam teklifleri belli. Bir konfederasyon 2024'te yüzde 70 ve 2025'te yüzde 40 olmak üzere toplam yüzde 110, diğeri de kümülatif 2024'te yüzde 100.2, 2025'te yüzde 58.4 zam teklifinde bulundu.

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