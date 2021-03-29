SGK son dakika açıkladı: Dilekçe verdiğinde çalışıyorsa! 2008 sonrası girişi varsa... Emeklilikte düzenleme!
SGK son dakika açıkladı: Emeklilikte düzenleme! AYM tarafından 3 Mart tarihinde önemli bir karar alındı. Alınan kararda emeklilik dilekçesi vermek için işten ayrılma zorunluydu ama kararda bu zorunluluk kaldırıldı. Bunun üzerine Sosyal Güvenlik Kurumu bir genelge yayımladı. AYM'nin kararından sonra yayımlanan genelgede eski uygulamasının devam ettirileceğine yer verildi. Yayımlanan genelgeye baktığımızda Anayasa Mahkemesi'nin 62'nci madddesindekie düzenlemeyi iptal ettiği, ancak söz konusu kanunun yaşlılık aylığından yararlanma şartları başlığı altında bulunan 60. maddesindeki yaşlılık aylıklarından yararlanabilmek için sigortalının çalıştığı işten ayrılması ve yazılı istekte bulunması şarttır maddesi ile ilgili iptal kararı vermediğinin altı çizildi.
SGK'dan önemli bir açıklama geldi ve AYM'nin iptal kararının ardından genelge yayımlandığı, emeklilikte düzenleme yapıldığına yer verildi. 2008 senesinde yürürlüğe giren 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununın ise hem 60, ham de 62. maddesinin yürürlükten kaldırdığına yer verildi. Söz konusu kanuna göre yaşlılık aylığından yararlanabilmek için SSK sigortalılarının çalıştıkları işten ayrıldıktan sonra yazılı talepte bulunması gerektiği kaydedilen genelgede 5510 sayılı kanunun yürürlük tarihinden yani 2008 tarihinden sonra yaşlılık aylığı talebinde bulunan sigortalılara aylık ödeme bağlanabilmesi için çalıştıkları işten ayrıldıktan sonra dilekçesini teslim etmesi gerektiğine yer verildi.
DİLEKÇE VERDİĞİNDE ÇALIŞIYORSA DA MAAŞ ÖDENECEK
Genelgede fiilen bir şeyin değişmeyeceğine yer verilirken, emeklilik dilekçesi verilen tarihte işten ayrılmadığı sonradan tespit edilenlere yersiz ödenen aylıklar için borç çıkarıldığının anımsatıldığı genelgede, AYM'nin kararı doğrultusunda geriye dönük işlemlerde uygulanmak için düzenlemeye gidildi.