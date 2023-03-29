RAMAZAN İMSAKİYE
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Haberler Ekonomi SGK sigorta girişi olanlara 24.910 TL para yardımı! Nisan öncesi T.C kimliğiyle gelen parasını alıyor! Dilekçeyle başvurmak bile yeterli

SGK sigorta girişi olanlara 24.910 TL para yardımı! Nisan öncesi T.C kimliğiyle gelen parasını alıyor! Dilekçeyle başvurmak bile yeterli

Devlet tarafından yapılan destek ödemelerinin sayısı her geçen gün artıyor. Sosyal Güvenlik Kurumu çalışan o kişilere bir destek ödemesi yapıyor. Son 1 yıllık süreç dikkate alındığında 90 günlük sigortası olan herkes destek ödemesinden faydalanabiliyor. 1 Ocak 2023 tarihinde asgari ücretin zamlanmasının hemen ardından destek ödemelerinde de artış yaşandı. Böylece tavan ve taban ödeme tutarları da belli oldu.

29.03.2023 15:35 - Son Güncelleme: 29.03.2023 15:35
SGK sigorta girişi olanlara 24.910 TL para yardımı! Nisan öncesi T.C kimliğiyle gelen parasını alıyor! Dilekçeyle başvurmak bile yeterli

SGK sigorta girişi olanlara 24.910 TL para yardımı! Nisan öncesi T.C kimliğiyle gelen parasını alıyor. Dilekçeyle başvurmak bile yeterli oluyor. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından vatandaşlara yapılan pek çok yardım ve destek ödemesi bulunuyor. Ancak bazı ödemelerin alınması için çeşitli şartlara uyulması gerekiyor.

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SGK sigorta girişi olanlara 24.910 TL para yardımı! Nisan öncesi T.C kimliğiyle gelen parasını alıyor! Dilekçeyle başvurmak bile yeterli

112 GÜNLÜK SÜREYİ KAPSIYOR

Bu ödemelerden birisi de doğum yapan anneler için ödenen izin parası oluyor.

SGK sigorta girişi olanlara 24.910 TL para yardımı! Nisan öncesi T.C kimliğiyle gelen parasını alıyor! Dilekçeyle başvurmak bile yeterli

Çalışan annelere devlet 112 günlük süreyi baz alarak doğum izin parası yatırıyor.

SGK sigorta girişi olanlara 24.910 TL para yardımı! Nisan öncesi T.C kimliğiyle gelen parasını alıyor! Dilekçeyle başvurmak bile yeterli

Kadınlar doğumdan önce 8, doğumdan sonra 8 hafta olmak üzere 16 haftalık izin hakkına sahip. Ayrıca günde 1.5 saatlik süt izinleri de var.

SGK sigorta girişi olanlara 24.910 TL para yardımı! Nisan öncesi T.C kimliğiyle gelen parasını alıyor! Dilekçeyle başvurmak bile yeterli

Çocuk sayısına göre 6 aya kadar ücretsiz izin kullanma hakkı da bulunuyor.

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