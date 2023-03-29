SGK sigorta girişi olanlara 24.910 TL para yardımı! Nisan öncesi T.C kimliğiyle gelen parasını alıyor. Dilekçeyle başvurmak bile yeterli oluyor. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından vatandaşlara yapılan pek çok yardım ve destek ödemesi bulunuyor. Ancak bazı ödemelerin alınması için çeşitli şartlara uyulması gerekiyor.