SGK sigorta girişi olanlara 24.910 TL para yardımı! Nisan öncesi T.C kimliğiyle gelen parasını alıyor! Dilekçeyle başvurmak bile yeterli
Devlet tarafından yapılan destek ödemelerinin sayısı her geçen gün artıyor. Sosyal Güvenlik Kurumu çalışan o kişilere bir destek ödemesi yapıyor. Son 1 yıllık süreç dikkate alındığında 90 günlük sigortası olan herkes destek ödemesinden faydalanabiliyor. 1 Ocak 2023 tarihinde asgari ücretin zamlanmasının hemen ardından destek ödemelerinde de artış yaşandı. Böylece tavan ve taban ödeme tutarları da belli oldu.
29.03.2023 15:35 - Son Güncelleme: 29.03.2023 15:35
SGK sigorta girişi olanlara 24.910 TL para yardımı! Nisan öncesi T.C kimliğiyle gelen parasını alıyor. Dilekçeyle başvurmak bile yeterli oluyor. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından vatandaşlara yapılan pek çok yardım ve destek ödemesi bulunuyor. Ancak bazı ödemelerin alınması için çeşitli şartlara uyulması gerekiyor.