SGK resmen duyurdu, tüm ödemeler tamamen değişti! 1250 liraya yükseldi! 2022 yılında ödenek ve prim rakamları...
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) harekete geçti ve artık değişti. Genel Sağlık Sigortası (GSS) primi ödeyenler kendisi ve bakmakla yükümlü olduğu kişiler için sağlık hizmetlerinden yararlanabilecek. Genel Sağlık Sigortası primini ödeyemeyyenlerinkini ise devlet karşılayacak. Ayrıca yeni yıl ile birlikte tüm ödemeler de değişti. Emzirme ödeneği, cenaze ödeneği, geçici iş göremezlik ödeneği alanları ilgilendiriyor. 2022 yılında ödemeler arttı. İşte yeni zamlı ödemeler...
14.01.2022 15:55
- Son Güncelleme: 14.01.2022 15:56
SGK'dan binlerece kişiyi ilgilendiren yeni karar duyuruldu. 2022 yılı ile birlikte tüm ödemelere zam geldi. Sosyal Güvenlik Kurumu yaptığı son dakika açıklamada ''Herhangi bir kapsamda sosyal güvencesi olmayan olmayanların 150,12 lira GSS primi ödemeleri halinde kendisi ve bakmakla yükümlü olduğu kişiler için sağlık hizmetlerinden yararlanabilecek.'' denildi.
BAĞ-KUR VE GSS PRİM BORCU OLANLAR DİKKAT: SON GÜN 31 ARALIK!
SGK, acil serviste tedavi gören, madde bağımlısı olan, trafik ve iş kazası geçiren vatandaşların da hiçbir şart aranmaksızın GSS kapsamında sağlığa erişiminin sağlandığını aktardı.