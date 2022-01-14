SGK resmen duyurdu, tüm ödemeler tamamen değişti! 1250 liraya yükseldi! 2022 yılında ödenek ve prim rakamları...

SGK'dan binlerece kişiyi ilgilendiren yeni karar duyuruldu. 2022 yılı ile birlikte tüm ödemelere zam geldi. Sosyal Güvenlik Kurumu yaptığı son dakika açıklamada ''Herhangi bir kapsamda sosyal güvencesi olmayan olmayanların 150,12 lira GSS primi ödemeleri halinde kendisi ve bakmakla yükümlü olduğu kişiler için sağlık hizmetlerinden yararlanabilecek.'' denildi.