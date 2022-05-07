SGK resmen açıkladı! 20 ay boyunca her ay net asgari ücret tutarı kadar karşılıksız 85 bin TL 68 kuruş veriliyor!

Kadınların ülke içi üretime katılması için çeşitli destek projeleri düzenleyen devlet kurumları, kadın istihdamının önemine vurgu yapmaya devam ediyor. Bu kapsamda son olarak Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yapılmış olan duyuruya göre ilgili şartları sağlayan tüm kadın girişimcilere, 85 bin TL'ye kadar hibe desteğinin verileceği bilgisi kaydedildi.