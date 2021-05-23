SGK, PTT üzerinden anında yardım ediyor! 860 ve 1030 TL almak için hemen bunları yapın ve hesabınıza yatsın!
Peş peşe açıklandı. Milyonlar sevindi. 860 ve 1030 TL almak için hemen bunları yapın ve hesabınıza yatsın! 65 yaş maaşının ne kadar olduğu, yapılan zammın ardından belli oldu. Engellilere ödenen aylık ve kıdem tazminatına da düzenleme getirildi. Yaşlılık aylığı olarak da anılan bu maaş için 3 aylık maaşı, yaşlılık maaşı, 65 yaş maaşı gibi pek çok isim verilmektedir. Aylık geliri 482 liranın altında olan ve kendi parasıyla geçinemeyen kişilere verilen bu maaş artık 3 ayda bir olarak verilmiyor. Almak için ise, başvurular Kaymakamlık kanalıyla yapılmaktadır. Direkt olarak kaymakamlıklara ya da Kaymakamlıklar içerisinde bulunan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına başvuru yapabilirsiniz.
860 ve 1030 TL almak için hemen bunları yapın ve hesabınıza yatsın! 65 yaş aylığı ile ilgili yeni açıklama yapıldı. Asgari ücrete yapılan zammın ardından yaşlılık maaşında da artış oldu. 2021 itibariyle yaşlılık aylığı 711.5 liradan 864.89 liraya yükseldi. Yaşlılık aylığı 711.5 liradan 864.89 liraya, engellilere ödenen aylık 851.95 liradan 1035.63 liraya yükseldi. 2022 sayılı Kanun uyarınca ödenen aylıklar bir hizmet veya prim karşılığı olamayıp sosyal yardım niteliğindedir. 65 yaşında olan vatandaşların iş gücü kaybı yaşaması nedeniyle herhangi bir işte çalışarak aylık gelirini elde etmesi çok mümkün değilken; aynı kişinin çocuklarından ya da devlet kanalından hiçbir geliri yoksa devreye 65 yaş aylığı giriyor.
65 YAŞ AYLIĞI NASIL VE NE ZAMAN ALINIR?
Aylık bağlama işlemleri, Mal müdürlükleri/ Defterdarlıklar tarafından tüm belgelerin Genel Müdürlüğümüze eksiksiz olarak ulaşmasıyla ve geliş sırasına konularak yapılmaktadır. Eksik bilgi olması durumunda, yapılacak yazışmalar nedeniyle aylık bağlama işlemleri uzamaktadır.