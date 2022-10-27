SGK, Milli Emlak, Belediyeler! 10 sene vadeli satılık kamu konutları fiyat listesi belli oldu! Bu paraya TOKİ’de bile bulamazsınız!

Emlak sıkıntısının bulunduğu şu zamanlarda yapılacak olan yeni bir lojman satışı çoğu ailenin mutlu olmasını sağlayacaktır. Tüm bu veriler ışığında SGK, Milli Emlak, Belediyelerden konutları daha makul fiyatlı bir şekilde alabilirsiniz. Peki, satış listelerinde neler vardır? İşte bu soruya dair merak edilen ayrıntıların tamamı!