SGK konuya el attı: 55 yaş ve daha az prim günüyle anında emekli olabilirsiniz! SSK - SGK ve Bağ-kur'lu milyonlarca kişinin aklı başından gidecek!

ERKEN YAŞLANMANIN TESPİTİ



28 Eylül 2021 tarihinde yürürlüğe giren yeni düzenleme ile birlikte emeklilik (yaşlılık) aylığı bağlanması için SGK (5510 s.) Kanununda öngörülen yaş şartı dışındaki diğer şartları taşıyan ve 55 yaşını dolduran sigortalılardan; dikkat, algı, bellek, kavrama ve soyutlama gibi işlevlerin kaybı olan bilişsel yaşlanma ile fizyolojik ve psikolojik yaşlanma hâli tayin ve tespit edilenler, erken yaşlanmış sayılacaktır.

