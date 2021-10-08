SGK konuya el attı: 55 yaş ve daha az prim günüyle anında emekli olabilirsiniz! SSK - SGK ve Bağ-kur'lu milyonlarca kişinin aklı başından gidecek!
Her çalışanın düşü erken emekli olmaktır. Emekli olmak isteyen yüz binlerce kişiye SGK'dan müjdeli bir haber geldi. 55 yaş ve azca prim günüyle erken emekliliğe yönelik meydana getirilen düzenleme sebebiyle yurttaşlar erken emekli olma fırsatını yakalıyor. 55 yaşını dolduran sigortalılardan; dikkat, algı, bellek, kavrama ve soyutlama gibi işlevlerin kaybı olan bilişsel yaşlanma ile fizyolojik ve psikolojik yaşlanma hâli tayin ve tespit edilenler, erken yaşlanmış sayılıyor. SGK uygulamasıyla birlikte bu özelliklere sahip kişilere daha erken yaşta ve daha azca primle emekli olmaları yönünde düzenlemeler sağlanıyor. İşte erken emekli olma koşulları!
SGK konuya el attı: 55 yaş ve daha az prim günüyle anında emekli olabilirsiniz! SSK - SGK Bağ-kur'lu milyonları ilgilendiriyor! Çalışanların hayali bir gün emekli olmaktır. Bu bağlamda 55 yaş ve azca prim günüyle erken emekliliğe yönelik meydana getirilen düzenleme sebebiyle yurttaşlar erken emekli olma fırsatını yakalıyor. İşte erken emekli olma koşulları!
Çeşitli sebeplerle kadın veya erkekler bazen normal yaşlanma sürecinden daha erken yaşlanıyor. Bu durum hiçbir insanın istemediği bir hâl olmakla birlikte SGK uygulamasında bu kişilere daha erken yaşta ve daha az primle emekli olmaları yönünde düzenlemeler bulunmakta.
Geçtiğimiz günlerde SGK tarafından yapılan düzenlemelerle birlikte erken yaşlanmanın tespitine ilişkin esaslar açıklığa kavuşturuldu.
ERKEN YAŞLANMANIN TESPİTİ
28 Eylül 2021 tarihinde yürürlüğe giren yeni düzenleme ile birlikte emeklilik (yaşlılık) aylığı bağlanması için SGK (5510 s.) Kanununda öngörülen yaş şartı dışındaki diğer şartları taşıyan ve 55 yaşını dolduran sigortalılardan; dikkat, algı, bellek, kavrama ve soyutlama gibi işlevlerin kaybı olan bilişsel yaşlanma ile fizyolojik ve psikolojik yaşlanma hâli tayin ve tespit edilenler, erken yaşlanmış sayılacaktır.