SGK girişi olanlara müjdeli haber verildi! Ödeme tutarı 74 bin TL'ye kadar çıktı! Maaşa göre ödenek tablosu...
Ülkemizde annelere pek çok destek sağlanıyor. Çocuğu olanlara doğum yardımı ve emzirme ödeneği verilirken; çalışanlara doğum izninde oldukları sürenin parası da devlet tarafından ödeniyor. Ayrıca doğum izninden sonra isteyen annelere ücretsiz izin 6 aya kadar yarı zamanlı çalışma, çocuk ilkokul çağına gelene kadar kısmi süreli çalışma gibi imkanlar da var.
22.06.2023 11:14 - Son Güncelleme: 22.06.2023 11:14