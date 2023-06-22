SGK girişi olanlara müjdeli haber verildi! Ödeme tutarı 74 bin TL’ye kadar çıktı! Maaşa göre ödenek tablosu...

Çalışan annelere yapılan destekler Temmuz ayıyla birlikte artıyor. Bunlardan biri de doğum iznine çıkan annelere yapılan geçici iş göremezlik ödeneği... Asgari ücret bu ödemeyi nasıl etkiledi? Nasıl hesaplama yapılacak? Maaşa göre kim, ne kadar alacak? İşte tüm detayları!