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SGK girişi olanlara müjdeli haber verildi! Ödeme tutarı 74 bin TL'ye kadar çıktı! Maaşa göre ödenek tablosu...

Ülkemizde annelere pek çok destek sağlanıyor. Çocuğu olanlara doğum yardımı ve emzirme ödeneği verilirken; çalışanlara doğum izninde oldukları sürenin parası da devlet tarafından ödeniyor. Ayrıca doğum izninden sonra isteyen annelere ücretsiz izin 6 aya kadar yarı zamanlı çalışma, çocuk ilkokul çağına gelene kadar kısmi süreli çalışma gibi imkanlar da var.

Çığıl Ön Yener
takvim.com.tr
22.06.2023 11:14 - Son Güncelleme: 22.06.2023 11:14
SGK girişi olanlara müjdeli haber verildi! Ödeme tutarı 74 bin TL’ye kadar çıktı! Maaşa göre ödenek tablosu...

Çalışan annelere yapılan destekler Temmuz ayıyla birlikte artıyor. Bunlardan biri de doğum iznine çıkan annelere yapılan geçici iş göremezlik ödeneği... Asgari ücret bu ödemeyi nasıl etkiledi? Nasıl hesaplama yapılacak? Maaşa göre kim, ne kadar alacak? İşte tüm detayları!

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SGK girişi olanlara müjdeli haber verildi! Ödeme tutarı 74 bin TL’ye kadar çıktı! Maaşa göre ödenek tablosu...

KAÇ GÜNLÜK ÖDEME YAPILIYOR?

Annelere doğum izni sırasında çalışmadığı sürenin ücreti devlet tarafından ödeniyor. Geçici iş göremezlik ödeneği ya da bir diğer adıyla rapor parası, doğum öncesi ve sonrası kullanılan toplam 112 günlük izin süresini kapsıyor.

SGK girişi olanlara müjdeli haber verildi! Ödeme tutarı 74 bin TL’ye kadar çıktı! Maaşa göre ödenek tablosu...

Bu süre için ödenecek ücretin hesaplaması da son 1 yıllık kazanç ortalaması üzerinden yapılıyor. Ancak asgari ücretlilerin ödenekleri, ödemenin yapıldığı tarihteki asgari ücret üzerinden hesaplanan tutarın altında olamıyor.

SGK girişi olanlara müjdeli haber verildi! Ödeme tutarı 74 bin TL’ye kadar çıktı! Maaşa göre ödenek tablosu...

Son 1 yıl içerisinde 180 günden az sigortalı çalışması olanların ödeneği ise asgari ücretin 2 katına göre hesaplanan tutarı aşamıyor.

SGK girişi olanlara müjdeli haber verildi! Ödeme tutarı 74 bin TL’ye kadar çıktı! Maaşa göre ödenek tablosu...

MAAŞA GÖRE FARKLI

Temmuz ayında maaşların artmasıyla birlikte geçici iş göremezlik ödeneği de yükselecek. Asgari ücretin brüt günlük 330,60 liradan 447,15, aylık 10 bin 8 liradan 13 bin 414 lira 50 kuruş çıkmasıyla annenin ödeneği, 24 bin 908 liradan 33 bin 387 liraya yükselecek.

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