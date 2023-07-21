SGK girişi 2000-2007 olana kademeli emeklilik sistemi netleşti! 2.torba yasa ile 45-48-50-55 yaşındakilere şans kapısı açılacak! 5000 prim, Bağkur affı, staj çıraklık...

Kademeli emeklilik sistemi, çalışanlara emeklilik sürecini daha esnek ve uyumlu bir şekilde yönetme imkanı sunar. Belirli bir yaşa ve prim gün sayısına ulaşan sigortalı çalışanlar, kısmi olarak emekli olma fırsatını elde ederler. Bu sistem, erken emeklilik taleplerini karşılamak için önemli bir adım olarak değerlendirilmekte. EYT sonrası yeni emeklilik reformunda kademeli emeklilik sistemiyle ilgili bazı olası düzenlemeler bekleniyor. Peki, kimler kademeli emekli olabilecek? İşte detaylar...