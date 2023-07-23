SGK girişi 1999 ve 2008 olanlar dikkat! Erken emeklilik sistemi için sil baştan değişiklik yapıldı! 50-55 yaş, 5000 primle yeni tablo ortaya çıktı! 1 yıllık Staj, çıraklık süresi...
Günümüzde sigortalı bir işte çalışmayan pek çok birey, aylık prim ödeme koşuluyla emekli olma imkanına sahip. Bu sistem, çalışmayan, malul aylığı almayan, yaşlılık aylığından yararlanmayan, 18 yaşını dolduran, bir ay içinde 30 günden az çalışan, part-time çalışan ve geçmişte çalışıp ara veren kişilere yönelik sunuluyor. İsteğe bağlı sigorta, bu kesimlerin emeklilik hayallerini gerçekleştirebilmesi için önemli bir seçenek sunuyor. Öte yandan şoförler, part-time ve evde çalışanlar da eksik günlerini tamamlayabiliyor. Peki, kimler erken emekli olacak? İşte detaylar...
23.07.2023 16:11 - Son Güncelleme: 23.07.2023 16:18
Günümüzde pek çok çalışan, emeklilik dönemine ulaşmak için eksik primleri nedeniyle endişe duyuyor. Fakat son yapılan düzenlemelerle birlikte, çalışmayanların ve eksik prim ödemesi bulunanların yardımına isteğe bağlı sigorta imkanı sunulurken; şoförler, part-time çalışanlar ve evde çalışanlar da emeklilik yolunda eksik günlerini tamamlayabiliyor. İşte erken emeklilik için yapılması gerekenler...
Askerlik, doğum gibi borçlanma ile de prim sayısı artırılabiliyor. Bir başka yöntem ise isteğe bağlı sigorta.
Çalışmayanlar, emeklilik için prim günü yetmeyenler ya da pim günlerini kendi ödeyerek tamamlamak isteyenler isteğe bağlı sigorta yaptırabiliyor.