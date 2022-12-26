SGK EYT emeklilik başvuru ekranı açık! e-Devlet EYT emeklilik başvurusu nasıl yapılır? 4A SSK, 4B Bağkur’lular TC kimlik NO ile Ziraat, Halk bankası...

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) için yasa çıkar çıkmaz uygulamaya alındığında emekli olacak vatandaşlar emeklilik başvurusunda bulunacaklar. Bu noktada başvurular e-Devlet üzerinden alınmaktadır. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) EYT ile emekli olacak olanlar için başvuru işlemlerini adım adım açıkladı. Buna göre sırasıyla bu işlemleri yapanlar emeklilik başvurusunu tamamlamış olacak. Peki e-Devlet EYT emeklilik başvurusu nasıl yapılır? İşte kısaca emeklilik başvurusu...