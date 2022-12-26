SGK EYT emeklilik başvuru ekranı açık! e-Devlet EYT emeklilik başvurusu nasıl yapılır? 4A SSK, 4B Bağkur'lular TC kimlik NO ile Ziraat, Halk Bankası...
SGK'dan EYT paylaşımı yapıldı. Milyonlarca kişi EYT düzenlemesinin yasalaşmasını beklerken, Sosyal Güvenlik Kurumu EYT ile emekli olacak vatandaşlar için emeklilik başvurusu hakkında bilgi verdi. EYT'den emeklilik hakkı kazananlar başvurını böyle yapacak. Emeklilik başvuruları e-Devlet üzerinden alınıyor. SGK tarafından paylaşılan video ile detaylar tek tek anlatıldı. Peki, emeklilik başvurusu e-Devlet'ten nasıl yapılır? SGK emeklilik başvurusu için e-Devlet'te nereye girilir? İşte emeklilik başvurusu yapma ekranı ve diğer detaylar...
Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) için yasa çıkar çıkmaz uygulamaya alındığında emekli olacak vatandaşlar emeklilik başvurusunda bulunacaklar. Bu noktada başvurular e-Devlet üzerinden alınmaktadır. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) EYT ile emekli olacak olanlar için başvuru işlemlerini adım adım açıkladı. Buna göre sırasıyla bu işlemleri yapanlar emeklilik başvurusunu tamamlamış olacak. Peki e-Devlet EYT emeklilik başvurusu nasıl yapılır? İşte kısaca emeklilik başvurusu...
SGK tarafından EYT ile emekli olacaklar için bilgilendirme videosu yayımlandı. Videoda emeklilik başvurusu nasıl yapılır? sorusunun yanıtı yer alıyor.
EMEKLİLİK BAŞVURUSU E-DEVLET ÜZERİNDEN NASIL YAPILIR?
SGK tarafından paylaşılan videoda emeklilik başvurusu adımları şu şekilde anlatıldı:
-Buna göre; e-Devlet sistemine giriş yapıldıktan sonra arama kısmına 'aylık', 'emekli', 'gelir' kelimelerinden birini yazdıktan sonra çıkan sonuçlardan 'gelir, aylık ödenek talep belgesinin verilmesi belgesi'ne tıklanacak.