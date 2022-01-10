SGK emlakçılığa soyundu satışlar başladı! 11 bin 250 TL'ye iş yeri, 50 bin TL'ye daire satılıyor! Böylesi görülmedi 2022 yılında...
2022 yılında özellikle daire sahibi olmak isteyenler için büyük fırsat! Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ihaleleri kapsamında Türkiye'nin bir çok ilinde gayrimenkul satışları başladı. En ucuzu 11.250,00 TL olan ev, arsa, depo, bahçe, dükkan ve iş yeri satışa sunuldu. Uygun fiyata gayrimenkul almak isteyenler SGK'nın sunduğu fırsatlardan yararlanabilecek. İcradan satılan söz konusu bu taşınmazlar açık artırma yöntemiyle sahiplerini bulacak. İşte satıştaki SGK gayrimenkulleri...
10.01.2022 17:36
- Son Güncelleme: 10.01.2022 17:36
Ev, dükkan, arsa, bahçe almak isteyenler uygun fiyatlı gayrimenkulleri icradan satılığa çıkartılanlardan bulabiliyor. Yüksek konut fiyatlarından yakınan vatandaşlar çareyi kurum, banka ve icradan satılığa çıkartılan gayrimenkul ilanlarıda arıyor. Daha düşük fiyatlarla satılması nedeniyle cazip gelen söz konusu bu ilanlar 2022 yılında da yoğun olarak takip ediliyor. Bu kez duyuru SGK'dan geldi. SGK bir çok ilde daire, dükkan gibi taşınmazları icradan satışa koydu. İşte o ilanlar...
Yine Trabzon'da 50.000,00 TL'ye daire satışa çıkarıldı. Vatandaşlar ilanların detaylarını görmek için https://net.sgk.gov.tr/IcraSatisIlanlariSunumu/Anasayfa/GayrimenkulIlanlariListele adresini ziyaret edebilir. İşte ilanların tamamı...