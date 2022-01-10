SGK emlakçılığa soyundu satışlar başladı! 11 bin 250 TL'ye iş yeri, 50 bin TL'ye daire satılıyor! Böylesi görülmedi 2022 yılında...

Ev, dükkan, arsa, bahçe almak isteyenler uygun fiyatlı gayrimenkulleri icradan satılığa çıkartılanlardan bulabiliyor. Yüksek konut fiyatlarından yakınan vatandaşlar çareyi kurum, banka ve icradan satılığa çıkartılan gayrimenkul ilanlarıda arıyor. Daha düşük fiyatlarla satılması nedeniyle cazip gelen söz konusu bu ilanlar 2022 yılında da yoğun olarak takip ediliyor. Bu kez duyuru SGK'dan geldi. SGK bir çok ilde daire, dükkan gibi taşınmazları icradan satışa koydu. İşte o ilanlar...