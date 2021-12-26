SGK devreye girdi! Aralık sonuna kadar 6 bin 868 TL olacak! Ocak ayında rakam 9 bin 608 TL'ye yükseliyor! 5 gün içinde...
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) duyurdu. Asgari ücrette yapılan zam birçok alanda bir takım değişiklikler getirdi. SGK sisteminde borçlanmayla prim gününün artırılması ve emekliliğe hak kazanılması mümkün oluyor. Askerlik ve doğum borçlanması da en sık kullanılan yöntemler arasında. Bilindiği üzere borçlanılacak her bir gün için SGK'ya ödenmesi gereken en düşük tutar ise asgari ücrete bağlantılı olarak hesaplanıyor. Ocak ayı itibarıyla bir günlük borçlanma bedeli değişecek. Dolayısıyla şu an için 6 aylık askerlik borçlanması için ödenmesi gereken en düşük tutar 6.868 TL iken bu rakam ocakta 9.608 TL'ye yükselmiş olacak...
SGK devreye girdi! Aralık sonuna kadar 6 bin 868 TL olacak! Ocak ayında rakam 9 bin 608 TL'ye yükseliyor! 5 gün içinde... Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından duyuru yapıldı. Bilindiği üzere asgari ücrette yapılan yüzde 50'lik zam birçok alanda değişikliğe sebep oldu. Bu kapsamda merak edilenler arasında 2022 SGK borçlanma maliyetleri oldu. Ocak ayı itibarıyla borçlanma bedelleri de netleşiyor. Şu an için 6 aylık askerlik borçlanması için ödenmesi gereken en düşük tutar 6.868 TL iken bu rakam ocakta 9.608 TL olacak. İşte detaylar...
Sosyal Güvenlik Kurumu'na tabi olarak çalışan birçok kişiyi ilgilendiriyor. Yeni yıl ile birlikte değişecek. Müracaatta bulunanlar için önemli bir fırsat. 2.740 TL daha az ödeme yapılacak.
Asgari ücrette yapılan yüzde 50'lik artış, çalışma hayatında bir dizi değişiklik getiriyor. Ocak ayı itibarıyla bir günlük borçlanma bedeli 53 TL olacak. Şu anda 6 aylık askerlik borçlanmasında en düşük tutar 6.868 lirayken, bu rakam ocakta 9.608 TL'ye çıkacak.
Yeni yılın asgari ücreti net 4.253 TL olarak belirlendi. Asgari ücretteki yüzde 50'lik artış sonrası çalışma hayatında asgari ücrete endeksli değişkenlerde de değişim yaşanacak. Yalnızca asgari ücretlilere değil, bütün ücretlilere her ayki kazançlarından gelir ve damga vergisi istisnası uygulanacak.
Asgari ücrette vergi dilimi nedeniyle yıl boyunca azalma söz konusu olmayacak. Sosyal güvenlik sisteminde borçlanmayla prim gününün artırılması ve emekliliğe hak kazanılması mümkün. Erkek sigortalıların askerlik, kadın sigortalıların ise doğum borçlanması bu nedenle en sık kullandığı yöntem.