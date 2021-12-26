SGK devreye girdi! Aralık sonuna kadar 6 bin 868 TL olacak! Ocak ayında rakam 9 bin 608 TL'ye yükseliyor! 5 gün içinde... Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından duyuru yapıldı. Bilindiği üzere asgari ücrette yapılan yüzde 50'lik zam birçok alanda değişikliğe sebep oldu. Bu kapsamda merak edilenler arasında 2022 SGK borçlanma maliyetleri oldu. Ocak ayı itibarıyla borçlanma bedelleri de netleşiyor. Şu an için 6 aylık askerlik borçlanması için ödenmesi gereken en düşük tutar 6.868 TL iken bu rakam ocakta 9.608 TL olacak. İşte detaylar...