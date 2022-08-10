SGK detayları açıkladı! 250 bin TL’lik toplu ödeme yapılacağı duyuruldu!

SGK doğrultusundan oluşturulan bildirime göre emekli olma hakkına erişebilmek amacıyla belirlenmiş olan prim ödemesinin yanısıra sigortalı olma zamanı ya da yaş şartını sağlamış olan vatandaşlara, prim ödemelerinin geri iade edilebileceğini belirtti.