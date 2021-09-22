SGK derhal harekete geçti! Milyonlarca işçiyi alakadar ediyor! Eğer çalıştığınız iş yeri maaşınızı az gösteriyorsa...
Farklı iş kollarında görev yapan milyonlarca çalışanı alakadar eden bir gelişme aktarıldı. SGK sürekli takip ediyor ve bu şekilde işçi çalıştıranların iş yerlerine ceza yağacak. Maaşları düşük göstermeye çalışanlara ceza yağacak. Devletin hile yoluyla şirket ve işletmelerin çalışanlarının maaşlarını düşük göstermesi ve prim kaçırmasına dair mücadelesi sürüyor. Son yapılan araştırmalarda asgari ücreti vermemek için de usulsüz uygulamalara gittiği belirlendi. Çalışanların prime esas kazancı emekli maaşlarının, kıdem tazminatlarının ve iş göremezlik ödeneklerinin hesaplanmasında esas alınır. Bordro oyununa başvuranlara 5 yıla kadar hapis cezası istemli dava açılmaktadır.
SGK derhal harekete geçti! Milyonlarca işçiyi alakadar ediyor! Eğer çalıştığınız iş yeri maaşınızı az gösteriyorsa mutlaka bildirin. İşçiler çeşitli sektörlerde alın teri dökerek mesleğini icra ediyor. Ancak bazı şirketlerin çalışanlarının maaşını düşük gösterdiği ve asgari ücret vermemek için bazı hileler yaptığı tespit ediliyor. Hile yaptığı tespit edilen şirketlere dava açılıyor ve gerekli cezalar tek tek uygulanıyor. Çalışanın ücretini Vergi Dairesi ve Sosyal Güvenlik Kurumu'na düşük bildiren işverenler mercek altına alındı. SGK bildirgesi kayıtlarının sorgulanmasıyla yapılan incelemelerde bazı işletmelerin düşük bordro düzenlediği, asgari ücreti vermemek için usulsüz uygulamalara gittiği tespit edildi.
MAAŞI DÜŞÜK GÖSTERENLER
Çalışanın ücretini Vergi Dairesi ve Sosyal Güvenlik Kurumu'na düşük bildiren işverenler mercek altına alındı. SGK bildirgesi kayıtlarının sorgulanmasıyla yapılan incelemelerde bazı işletmelerin düşük bordro düzenlediği, asgari ücreti vermemek için usulsüz uygulamalara gittiği belirlendi.