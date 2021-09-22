SGK derhal harekete geçti! Milyonlarca işçiyi alakadar ediyor! Eğer çalıştığınız iş yeri maaşınızı az gösteriyorsa mutlaka bildirin. İşçiler çeşitli sektörlerde alın teri dökerek mesleğini icra ediyor. Ancak bazı şirketlerin çalışanlarının maaşını düşük gösterdiği ve asgari ücret vermemek için bazı hileler yaptığı tespit ediliyor. Hile yaptığı tespit edilen şirketlere dava açılıyor ve gerekli cezalar tek tek uygulanıyor. Çalışanın ücretini Vergi Dairesi ve Sosyal Güvenlik Kurumu'na düşük bildiren işverenler mercek altına alındı. SGK bildirgesi kayıtlarının sorgulanmasıyla yapılan incelemelerde bazı işletmelerin düşük bordro düzenlediği, asgari ücreti vermemek için usulsüz uygulamalara gittiği tespit edildi.