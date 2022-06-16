SGK bu iki gruba maaş ödeyecek! Şartlara uygun olanlar yaşadı! SGK’dan aylık maaş şartları neler?
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığ'na bağlı olan Sosyal Güvenlik Kurumu, Türkiye'de çalışma hayatına başlayanların emeklilik haline kadar yer alan tüm konular hakkında düzenlemeler yapıyor. Yeni düzenlemede ise iki şarta uygun olan vatandaşlara aylık maaş bağlanacağı belirtildi. SGK aylık maaş şartları neler ve SGK aylık maaş nasıl alınır sorularına cevap almak için haberimizin detaylarını inceleyebilirsiniz.
Geçmişte birlikte hizmet veren bu iki bakanlık, günümüzde ayrı ayrı hizmet verirken; özellikle yaşlı ve engelli olan vatandaşlara SGK üzerinden aylık ya da üç aylık olacak şekilde destekte bulunuyor. 2022 yılında da devam eden bu destek ödemeleri her yıl belirli oranda zamlanıyor.
Halk arasında yaşlılık aylığı olarak bilinen 65 yaş aylığı, gerçekleştiren Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından SGK üzerinden ödeniyor. Temelde adından da anlaşılacağı üzere 65 yaşını aşmış olan vatandaşlara sağlanan bu destek ödemesinden yararlanmak için 65 yaşının üzerindeki vatandaşın muhtaç, güçsüz ve kimsesiz sayılması gerekiyor.
2022 sayılı Kanun kapsamında belirlenen muhtaçlık sınırının altında gelir sahibi olması ve hiçbir sosyal güvencesi bulunmaması halinde 65 yaşını açan vatandaşların başvuru yapabileceği yaşlılık aylığı için emekli aylığı vb. maddi ödeme almamak şartı da aranıyor. Söz konusu aylık için başvurular valilikler ve kaymakamlıklara gerçekleştiriliyor.