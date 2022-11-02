SGK belgeyi ibraz et maaşın direkt bağlansın! 15 yıl sigortası olana emeklilik müjdesi verildi!
SGK bağlamında oluşturulan son açıklamayla emekliye müjde verildi. 15 sene sigortası olan vatandaşlara aynı vakitte emeklilik müjdesi verildi. SGK'dan yapılan açıklamalarda 15 yıllık süre boyunca prim payesini ödeyen vatandaşlar basit bir şekilde kriterleri karşılaması durumunda emekli olabilme avantajına sahip olabilecek.
02.11.2022 11:21 - Son Güncelleme: 02.11.2022 11:22
Emeklilik hayali kuran vatandaşlara özel olarak açıklanan bu imkanlardan çoğu kişinin yararlanması bekleniyor. Bu süreçte vatandaşların SGK belgelerini ibraz etmeleri gerekiyor.
Böylelikle kişiler erken emeklilik avantajlarından yararlanma olanaklarına sahip olmanın ayrıcalığını yaşıyor. SGK tarafından yapılan açıklamaların ardından milyonlarca kişi kampanyadan yararlanma olanakları için başvurularda bulunuyor.