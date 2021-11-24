SGK, Bağkur ve memur emeklilerine zam müjdesi! 2022 emekli maaşı zam oranları kuruşu kuruşuna hesaplandı! İşte en düşük emekli maaşları
Milyonlarca emeklinin gözü kulağı Ocak ayından itibaren geçerli olacak zamlarda. Türkiye'deki milyonlarca SSK, Bağ Kur ve Emekli Sandığı emeklisinin yakından takip ettiği çalışmalarda artık sona gelindi. Maaş ve ücretlere yapılan zamlarda temel faktör enflasyon verileri olduğu için son yapılan tahminlere göre emekliler için yüzde 6.72 bir zam beklentisi söz konusu. Öte yandan son dönemde ülke gündemine gelen en düşük emekli maaşı zamlarına yönelik asgari ücretin belirleyici olacağı düşünülüyor. İşte emekli maaşlarına 2022 yılında yapılacak yeni zam oranları… SGK (SSK) duyurdu! Milyonlarca emekli için çift maaş müjdesi verildi! Emeklilere çift maaş ödemesi hesaba yatıyor SGK'dan toplu para iadesi alabilirsiniz... Sigorta başlangıcı olanlara müjde! Nakit para banka hesabınıza anında yatıyor! O parayı anında alabiliyorsunuz! 19 bin 800 TL alma ve başvuru şartları nedir? SGK ve İŞKUR binlerce lira veriyor!
2022 yılının Ocak ayından itibaren geçerli olmak üzere yapılacak zamlarda TÜİK tarafından açıklanan son enflasyon rakamları dikkate alınacak. Buna göre 4 ayın enflasyon rakamı yüzde 6,72 olarak belirlenmişti. TCMB ise yıl sonunda yüzde 18,4 tahmin ile 6 aylık enflasyon verileri yüzde 9,17 olarak hesaplanıyor.
SSK ve Bağ Kur emeklileri için 4 aylık zam oranları son tahminlere göre %6,72 olarak hesaplanıyor. Ancak Kasım ve Aralık'ta açıklanacak veriler sonrasında zam oranları netleşmesi bekleniyor.
Memur Emeklilerinin Zam Oranları Netleşti
Geçtiğimiz Ağustos ayında yapılan toplu sözleşme kapsamında Ocak ayından itibaren memur ve memur emeklilerinin %5 oranında zam alacakları kesinleşmiş oldu. Enflasyon farkı almalarının sağlanmasının ardından Ocak ayından itibaren tüm memur ve memur emeklileri için yüzde 5'lik enflasyon farkı ödemeleri de yapılacak.