SGK, Bağkur ve memur emeklilerine zam müjdesi! 2022 emekli maaşı zam oranları kuruşu kuruşuna hesaplandı! İşte en düşük emekli maaşları

2022 yılının Ocak ayından itibaren geçerli olmak üzere yapılacak zamlarda TÜİK tarafından açıklanan son enflasyon rakamları dikkate alınacak. Buna göre 4 ayın enflasyon rakamı yüzde 6,72 olarak belirlenmişti. TCMB ise yıl sonunda yüzde 18,4 tahmin ile 6 aylık enflasyon verileri yüzde 9,17 olarak hesaplanıyor.

