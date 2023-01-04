SGK-Bağkur hesaplama ekranı açıldı! 1999 öncesi ve sonrası işe girenler! 4A-4B-4C emekli olursam ne kadar maaş alırım?
Emekli ve memur emeklisine yüzde 30 zam yapıldı. Yapılan zammın ardından bugün emekli olsam ne kadar maaş alırım? Biçiminde sorular vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Bizde haberimizde tüm detayları verdik. Peki 4A-4B-4C emekli olursam ne kadar maaş alırım?
04.01.2023 15:04 - Son Güncelleme: 04.01.2023 15:04
Bugün emekli olsam ne kadar maaş alırıma yanıt arayanların adedi son dönemde oldukça artmış durumda. SGK ödemesi hakkında sorgulamalar son zamanlarda sıklıkla oluşturulan hususlardan biri olmayı başarıyor.
Nasıl olacak diye merak ediyor ve sgk size bağlayacak bulunduğu maaşı öğrenmek istiyorsanız o vakit SGK maaşı hesaplama vasıtasıyla bütün bu merak ettiklerinize de süratli biçimde yanıt bulmaya başlamanız olası olacak.
Emekli olacak olanlar yönünden son dönemde SGK maaşlarının epey mühim duruma gelmiş bulunduğunu da söylememiz olası olabilir.