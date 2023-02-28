SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
takvim.com.tr Ekonomi Galerileri

SGK, Bağ-Kur'luya yeni maaş tablosu ortaya çıktı! İşte EYT sonrası tüm detaylar

EYT düzenlemesi Plan Bütçe Komisyonu'ndan geçti. Genel Kurul'a gelmesi beklenen EYT düzenlemesinin içerisinde staj sigortasının olup olmayacağı merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılalar arasında EYT mağdurları ve EYT kısmi emeklilik yer aldı. Emekli olacak vatandaşlar ise maaş hesabına başladı. EYT ilk maaş tarihi için detaylar netleşti.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 28 Şubat 2023, 09:52 Güncelleme 08 Ağustos 2023, 15:57
SGK, Bağ-Kur’luya yeni maaş tablosu ortaya çıktı! İşte EYT sonrası tüm detaylar 1

Emeklilikte Yaşa Takılanlar yasası yürürlüğe girdikten sonra EYT'liler de emeklilik başvurularını yapabilecekler. Başvuru tarihini takip eden ayda EYT ilk maaşlar ödenecek. Mart ayında ödenmesi beklenen EYT ilk maaşları Nisan ayında hesaplara yatırılacağı tahmin ediliyor.

SGK, Bağ-Kur’luya yeni maaş tablosu ortaya çıktı! İşte EYT sonrası tüm detaylar 2

İLK VERİYE GÖRE MAAŞ ZAMMI HESABI 2023!

TABAN AYLIKLAR MEVCUT %6.65 zamlı

Memur

11.836,50

12.623,63

Memur emeklisi

7.901,66

8.427,12

.

SGK, Bağ-Kur’luya yeni maaş tablosu ortaya çıktı! İşte EYT sonrası tüm detaylar 3

Bağ-Kur esnaf

5.456,67

5.819,54

SSK (2000 öncesi)

6.093,18

6.498,38

.

SON DAKİKA