SGK, Bağ-Kur'luya yeni maaş tablosu ortaya çıktı! İşte EYT sonrası tüm detaylar

EYT düzenlemesi Plan Bütçe Komisyonu'ndan geçti. Genel Kurul'a gelmesi beklenen EYT düzenlemesinin içerisinde staj sigortasının olup olmayacağı merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılalar arasında EYT mağdurları ve EYT kısmi emeklilik yer aldı. Emekli olacak vatandaşlar ise maaş hesabına başladı. EYT ilk maaş tarihi için detaylar netleşti.