SGK, Bağ-Kur, 4C, EYT emeklisine KREDİ + EK ZAM + İKRAMİYE + PROMOSYON! 75.000 TL + %35 + 2.500 TL + 9.500 TL! Denizbank, İş Bankası, SGK, PTT...

EYT promosyonu ve kredi şartları için araştırmalar hızlandı. Eksik süreleri olan EYT'liler borçlanma yapmanın, prim borcu bulunanlar da bunları kapatmanın peşine düştü. Prim borcu olanların yardımına yapılandırma yasası yetişti. İsteyen peşin isteyen taksitli ödemeyi seçerek borcunu kolayca kapayabilecek. Bankalar EYT'lileri çekmek için bir yandan kredi kampanyaları diğer yandan da promosyon kampanyalarını peş peşe sıraladı. İşte emeklinin yüzünü güldürecek o gelişmeler...