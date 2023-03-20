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Haberler Ekonomi SGK, Bağ-Kur, 4C, EYT emeklisine KREDİ + EK ZAM + İKRAMİYE + PROMOSYON! 75.000 TL + %35 + 2.500 TL + 9.500 TL! Denizbank, İş Bankası, SGK, PTT...

SGK, Bağ-Kur, 4C, EYT emeklisine KREDİ + EK ZAM + İKRAMİYE + PROMOSYON! 75.000 TL + %35 + 2.500 TL + 9.500 TL! Denizbank, İş Bankası, SGK, PTT...

EYT emekli promosyonu ve kredi imkanları için araştırmalar hızlandı. Milyonlarca vatandaş en yüksek promosyon veren bankaları merak ediyor. Bankalar EYT'liler için seferber oldu. Bir yandan prim borcunu ödemek, borçlanma yapmak isteyenler için kredi imkanları sağlanırken; diğer yandan da promosyon kampanyaları yenileniyor. İşte emekiye sunulan kampanyalar...

takvim.com.tr
20.03.2023 09:49 - Son Güncelleme: 20.03.2023 09:54
SGK, Bağ-Kur, 4C, EYT emeklisine KREDİ + EK ZAM + İKRAMİYE + PROMOSYON! 75.000 TL + %35 + 2.500 TL + 9.500 TL! Denizbank, İş Bankası, SGK, PTT...

EYT promosyonu ve kredi şartları için araştırmalar hızlandı. Eksik süreleri olan EYT'liler borçlanma yapmanın, prim borcu bulunanlar da bunları kapatmanın peşine düştü. Prim borcu olanların yardımına yapılandırma yasası yetişti. İsteyen peşin isteyen taksitli ödemeyi seçerek borcunu kolayca kapayabilecek. Bankalar EYT'lileri çekmek için bir yandan kredi kampanyaları diğer yandan da promosyon kampanyalarını peş peşe sıraladı. İşte emeklinin yüzünü güldürecek o gelişmeler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
SGK, Bağ-Kur, 4C, EYT emeklisine KREDİ + EK ZAM + İKRAMİYE + PROMOSYON! 75.000 TL + %35 + 2.500 TL + 9.500 TL! Denizbank, İş Bankası, SGK, PTT...

EYT (Emeklilikte Yaşa Takılanlar) şartlarını karşılıyorsanız sizlere özel EYT kredisine başvurun, SGK prim borcunuzu rahatça ödeyerek emekli olun.

SGK, Bağ-Kur, 4C, EYT emeklisine KREDİ + EK ZAM + İKRAMİYE + PROMOSYON! 75.000 TL + %35 + 2.500 TL + 9.500 TL! Denizbank, İş Bankası, SGK, PTT...

KREDİ TUTARI(TL) - FAİZ (%) - VADE (AY) - TAKSİT (TL)

50.000 2,34% 36 2264,63
75.000 1,74% 12 7168,41
100.000 1,69% 12 9521,41

SGK, Bağ-Kur, 4C, EYT emeklisine KREDİ + EK ZAM + İKRAMİYE + PROMOSYON! 75.000 TL + %35 + 2.500 TL + 9.500 TL! Denizbank, İş Bankası, SGK, PTT...

AKBANK

KREDİ TUTARI: 50.000 TL
Aylık faiz oranı: % 1.79
Vade: 12 ay
Kredi tahsis ücreti: 275 TL
Hayat sigortası prim tutarı: 1.184,57 TL
Aylık taksit tutarı: 4.797,21 TL
Toplam geri ödeme: 57.841,54 TL

SGK, Bağ-Kur, 4C, EYT emeklisine KREDİ + EK ZAM + İKRAMİYE + PROMOSYON! 75.000 TL + %35 + 2.500 TL + 9.500 TL! Denizbank, İş Bankası, SGK, PTT...

KREDİ TUTARI: 50.000 TL

Aylık faiz oranı: % 1.89
Vade: 24 ay
Kredi tahsis ücreti: 275 TL
Hayat sigortası prim tutarı: 1.830,88 TL
Aylık taksit tutarı: 2.753,35 TL
Toplam geri ödeme: 66.355,45 TL

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