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SGK 4A, 4B, 4C'lilere 2'si 1 arada maaş gibi yatacak! Emekliye 16.200 TL çifte ödeme geliyor! Yüzde 25 zam, maaş farkı, promosyon...

Temmuz zammının ardından gözler bir kez daha bankaların emekli promosyonlarına çevrildi. Maaşlarını taşıyarak ek gelir elde etmek isteyen emekliler, dul ve yetimler için bankalar adeta promosyon yarışına girdi. 18 bin TL'ye kadar yükselen promosyon fırsatları sunan bankalar arasında seçim yapmak ise hiç kolay değil. Peki hangi banka emeklilere en cazip teklifi sunuyor? Bu sorunun cevabını bulmak için 17 bankanın güncel emekli promosyon kampanyalarını mercek altına aldık. İşte emekli promosyon yarışı hakkında merak ettiğiniz tüm detaylar...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 18 Temmuz 2024, 14:50 Güncelleme 18 Temmuz 2024, 14:51
SGK 4A, 4B, 4C’lilere 2’si 1 arada maaş gibi yatacak! Emekliye 16.200 TL çifte ödeme geliyor! Yüzde 25 zam, maaş farkı, promosyon... 1

Temmuz zammıyla birlikte nefesler tutulmuş, gözler bankalara çevrilmişti. Beklenen oldu ve emekli, dul ve yetim vatandaşlarımızı ilgilendiren banka promosyonlarında Temmuz kampanyaları açıklandı. Bankalar internet sitelerinden peş peşe yeni kampanyalarını duyururken, emeklilerimiz de en avantajlı teklifi bulmak için telefonlarına sarıldı.

SGK 4A, 4B, 4C’lilere 2’si 1 arada maaş gibi yatacak! Emekliye 16.200 TL çifte ödeme geliyor! Yüzde 25 zam, maaş farkı, promosyon... 2

ASGARİ TUTARLAR DEĞİŞTİ
Sosyal Güvenlik Kurumu'nun geçtiğimiz Nisan ayında bankalarla yenilediği protokoller kapsamında emeklilere, dul ve yetimlere 3 yıllık dönem için 4 maaş dilimine göre en az 5 bin, 8 bin, 10 bin ve 12 bin lira ödenirken, bazı bankalar kampanyalarıyla daha da fazlasını vadediyor.

SGK 4A, 4B, 4C’lilere 2’si 1 arada maaş gibi yatacak! Emekliye 16.200 TL çifte ödeme geliyor! Yüzde 25 zam, maaş farkı, promosyon... 3

ŞARTSIZ ARTIRAN DA VAR
Hiç şartsız 15 bin liraya varan promosyon veren bankalar bulunuyor. Bazı bankalar da emekli yakınını getirme, kredi kartıyla belli tutarda harcama yapma ve otomatik ödeme talimatı verme gibi şartlarla ödemeyi artırıyor. En çok 18 bin lira promosyon alma imkanı bulunuyor. Halen 2 banka bu tutarda ödeme yapıyor.

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