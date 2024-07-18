SGK 4A, 4B, 4C'lilere 2'si 1 arada maaş gibi yatacak! Emekliye 16.200 TL çifte ödeme geliyor! Yüzde 25 zam, maaş farkı, promosyon...

1 Temmuz zammıyla birlikte nefesler tutulmuş, gözler bankalara çevrilmişti. Beklenen oldu ve emekli, dul ve yetim vatandaşlarımızı ilgilendiren banka promosyonlarında Temmuz kampanyaları açıklandı. Bankalar internet sitelerinden peş peşe yeni kampanyalarını duyururken, emeklilerimiz de en avantajlı teklifi bulmak için telefonlarına sarıldı.

2 ASGARİ TUTARLAR DEĞİŞTİ

Sosyal Güvenlik Kurumu'nun geçtiğimiz Nisan ayında bankalarla yenilediği protokoller kapsamında emeklilere, dul ve yetimlere 3 yıllık dönem için 4 maaş dilimine göre en az 5 bin, 8 bin, 10 bin ve 12 bin lira ödenirken, bazı bankalar kampanyalarıyla daha da fazlasını vadediyor.