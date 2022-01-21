SGK 18 bin, 20 bin, 30 bin TL'ye otomobil satıyor! İcradan çok ucuza bankasız, kredisiz lüks arabalar! Liste halinde yayımlandı
İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Sivas, Kayseri ve daha bir çok ilde icradan satılık çok ucuza otomobil satışları başladı. SGK tek tek liste halinde tüm satılık araçları resmi internet sitesi üzerinden yayımladı. 18 bin TL'ye bile araç bulunuyor. Otomobil, kamyonet, motosiklet ve ya aile arabası almak isteyenler için büyük fırsat başladı. Açık artırma ve ya pazarlık yöntemile araba sahibi olacaksınız. SGK tarafından listelenen icradan satılık araçların tam listesine haberimizde yer verdik. Araba almak için bankadan kredi çekmeye son! İşte detaylar...
21.01.2022 15:00
- Son Güncelleme: 21.01.2022 15:07
SGK 5 bin, 20 bin, 50 bin TL'ye otomobil satıyor! İcradan çok ucuza bankasız, kredisiz lüks arabalar şaşırtan fiyatlarıyla SGK tarafından duyuruldu. Otomobil almayak isteyenlere müjde! Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) 2022 yılında icradan satılık araç listesini internet sitesi üzerinden paylaştı. Fiat, Hyundai, Peugeot, Nissan, Land Rover, Dacia, Volkswagen, Ford marka araçlar hiçbir yerde bulamayacağınız fiyatlarla SGK tarafından açık artırma ve pazarlık yöntemiyle satışa çıkarıldı. Satılık otomobil, kamyonet, motoksikletler İstanbul başta olmak üzere Türkiye'nin neredeyse 81 ilinde bulunuyor.
İlan Numarası 16734
Satış Tipi Açık Artırma
Kategori Arazi, SUV, Pick-up
Tür Nissan
Model Yılı 2013
Motor
Plaka 34HD1497
Renk Bej
Satışa Esas Bedeli 200.000,00 TL
Teminat Bedeli 10.000,00 TL
Birinci İhale Tarihi 2022-01-24
İkinci İhale Tarihi 2022-01-25
İhale Başlangıç Saati 10:30
İhale Bitiş Saati 10:35
İlan Numarası 16745
Satış Tipi Açık Artırma
Kategori Arazi, SUV, Pick-up
Tür Land Rover
Model Yılı 2011
Motor
Plaka 34ALV35
Renk Beyaz
Satışa Esas Bedeli 1.000.000,00 TL
Teminat Bedeli 50.000,00 TL
Birinci İhale Tarihi 2022-01-24
İkinci İhale Tarihi 2022-01-25
İhale Başlangıç Saati 10:00
İhale Bitiş Saati 10:05
İlan Numarası 16755
Satış Tipi Açık Artırma
Kategori Minivan, Van & Panelvan
Tür Dacia
Model Yılı 2011
Motor
Plaka 34TS2716
Renk Bej
Satışa Esas Bedeli 80.000,00 TL
Teminat Bedeli 4.000,00 TL
Birinci İhale Tarihi 2022-01-24
İkinci İhale Tarihi 2022-01-25
İhale Başlangıç Saati 11:10
İhale Bitiş Saati 11:15