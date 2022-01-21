SGK 18 bin, 20 bin, 30 bin TL'ye otomobil satıyor! İcradan çok ucuza bankasız, kredisiz lüks arabalar! Liste halinde yayımlandı

SGK 5 bin, 20 bin, 50 bin TL'ye otomobil satıyor! İcradan çok ucuza bankasız, kredisiz lüks arabalar şaşırtan fiyatlarıyla SGK tarafından duyuruldu. Otomobil almayak isteyenlere müjde! Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) 2022 yılında icradan satılık araç listesini internet sitesi üzerinden paylaştı. Fiat, Hyundai, Peugeot, Nissan, Land Rover, Dacia, Volkswagen, Ford marka araçlar hiçbir yerde bulamayacağınız fiyatlarla SGK tarafından açık artırma ve pazarlık yöntemiyle satışa çıkarıldı. Satılık otomobil, kamyonet, motoksikletler İstanbul başta olmak üzere Türkiye'nin neredeyse 81 ilinde bulunuyor.