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Haberler Ekonomi Servetini 3'e katlamak isteyenler buraya! İslam Memiş'ten yatırım kılavuzu! 'Rekor kıracak' diyerek açıkladı...

Servetini 3'e katlamak isteyenler buraya! İslam Memiş'ten yatırım kılavuzu! 'Rekor kıracak' diyerek açıkladı...

İslam Memiş'ten yatırım tavsiyeleri geldi. 2023 yılı için en iyi alım önerilerini sıraladı. Altın, gümüş ve dolar hakkında yorumlrda bulunan uzman isim servetinizi üçe katalayacak açıklamalarda bulundu. İşte İslam Memiş'ten yatırım tavsiyeleri...

takvim.com.tr
25.05.2023 17:14 - Son Güncelleme: 25.05.2023 17:15
İslam Memiş’ten yatırım kılavuzu! Servetini 3’e katlamak isteyenler buraya! ’Rekor kıracak’ diyerek açıkladı...

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş verdiği yatırım tavsiyesiyle büyük ilgi çekti. 2023 yılı için ne altın ne de dolar! İşte İslam Memiş'in önerisi...

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İslam Memiş’ten yatırım kılavuzu! Servetini 3’e katlamak isteyenler buraya! ’Rekor kıracak’ diyerek açıkladı...

Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, küçük yatırımcılara verdiği tavsiyelerle sık sık gündeme geliyor.

İslam Memiş’ten yatırım kılavuzu! Servetini 3’e katlamak isteyenler buraya! ’Rekor kıracak’ diyerek açıkladı...

Altın almak isteyenlere tavsiyelerde bulunan Memiş, şöyle dedi:

İslam Memiş’ten yatırım kılavuzu! Servetini 3’e katlamak isteyenler buraya! ’Rekor kıracak’ diyerek açıkladı...

"Çeyrekte 62 lira, Cumhuriyette 192 lira işçilik var. 24 ayar has astar altın alın"

İslam Memiş’ten yatırım kılavuzu! Servetini 3’e katlamak isteyenler buraya! ’Rekor kıracak’ diyerek açıkladı...

Uzman isim en kazançlı yatırımın hangisi olduğunu araştıranlara önemli bir tavsiyeyle geldi.

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