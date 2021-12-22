Serbest tempoda çalışarak en az 4.100 TL kazanabilirsiniz! İŞKUR ilanları başvuruya açtı! Başvuru yapana anında dönüş yapılıyor!
2020 yılının ilk aylarından itibaren virüs nedeniyle pek çok kişi evden çalışabileceği işlere yöneldi. Ayrıca ev hanımları hane gelirini artırmak için evden yapılabilecek işlere odaklandı. Bu kapsamda her yıl yüz binlerce kişiyi iş sahibi yapan İŞKUR'un resmi internet sitesi üzerinden yayımlanan ilanlar takip ediliyor. İlanların arasında da elbette ilk başta evde paketleme işi ön plandaki yerini alıyor. Aile bütçesine ek katkı sunmak isteyen binlerce kişi evden yapılabilecek işleri araştırıyor. Evden paketleme işiyle serbest çalışma temposuyla belirli saatler arasında çalışıp aylık 4.000 TL ve üzeri kazanç elde edebilir.
Serbest tempoda çalışarak en az 4.100 TL kazanabilirsiniz! İŞKUR ilanları başvuruya açtı! Başvuru yapana anında dönüş yapılıyor. 2020 yılıyla birlikte pek çok sektör evden çalışma ya da hibrit modeline geçiş yaptı. Bu süreçte evden paketleme işiyle aile ekonomisine katkı yapmak isteyenlerin sayısında da artış görüldü. Evde paketleme işleri bu bağlamda ön planda yerini alırken serbest çalışma modeliyle istediğiniz saatte çalışarak ayda önemli kazançlar elde edebilirsiniz. Bu ilanlara başvuruları en yakın İŞKUR merkezine giderek yapabilir ya da İŞKUR resmi internet sitesi üzerinden kayıt olup detayları öğrenebilirsiniz.
İŞKUR GÜNCEL İŞ İLANLARI
Çeşitli branşlarda görevlendirmek üzere personel alım ilanı İŞKUR'un resmi sitesinde düzenli zaman aralıklarında yayımlanıyor.
Aşağıdaki linke tıklayıp "Meslek" kısmına iş aradığınız alanları (Örneğin; kasiyer, danışma, büro memuru, güvenlik ve bekçi) yazarak güncel ilanları görebilir, İŞKUR üye bilgilerinizi girerek ilanlara başvuruda bulunabilirsiniz.