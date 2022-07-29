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Haberler Ekonomi Seda Sayan üvey oğlu için paraya kıydı! 'Helal olsun' Verdiği para dudak uçuklattı! 'Çağlar hayat sana güzel!' Kocası için öyle bir şey yaptı ki…

Seda Sayan üvey oğlu için paraya kıydı! 'Helal olsun' Verdiği para dudak uçuklattı! 'Çağlar hayat sana güzel!' Kocası için öyle bir şey yaptı ki…

Magazin gündeminin en çok konuşulan çiftlerinden Seda Sayan ve Çağlar Ökten tatillerine devam ediyor. Düğün yaptıktan sonra balayına çıkan çift dönmek bilmedi. Yunanistan'da düşman çatlatan çiçeği burnunda çift bu kez harcadıkları para ile gündeme geldi. Seda Sayan'ın Çağlar Ökten'in oğlu için 100 bin dolar kenara attığı iddia edildi. Sosyal medya bunu konuşuyor. Sayan, kocası için paraya kıydı. İşte detaylar...

29.07.2022 19:32 - Son Güncelleme: 29.07.2022 19:32
Seda Sayan üvey oğlu için paraya kıydı! Verdiği para dudak uçuklattı! ’Çağlar hayat sana güzel!’ Kocası için öyle bir şey yaptı ki…

Ünlü şarkıcı Seda Sayan ile genç eşi Çağlar Ökten'in aldıkları iddia edilen karar duyanları şoke etti. Nisan ayında dünyaevine giren çift soluğu Yunanistan'da aldı. Sosyal medyayı aktif kullanan ünlü çift tatilinden yeni kareler paylaşmaya devam ediyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Seda Sayan üvey oğlu için paraya kıydı! Verdiği para dudak uçuklattı! ’Çağlar hayat sana güzel!’ Kocası için öyle bir şey yaptı ki…

Seda Sayan ve Çağlar Ökten 24 Nisan'da Beşiktaş'taki bir otelde nikah masasına oturdu.

Seda Sayan üvey oğlu için paraya kıydı! Verdiği para dudak uçuklattı! ’Çağlar hayat sana güzel!’ Kocası için öyle bir şey yaptı ki…

Düğünden sonra parise giden çift Türkiye'üp ardından yine tatil için yurt dışına çıkmıştı.

Seda Sayan üvey oğlu için paraya kıydı! Verdiği para dudak uçuklattı! ’Çağlar hayat sana güzel!’ Kocası için öyle bir şey yaptı ki…

BALAYI SON SÜRAT DEVAM EDİYOR

İlk olarak Hollanda'ya giden çift, daha sonra rotayı Yunanistan'ın Mikonos Adası'na çevirdi. İkili, şu sıralar ise Atina'da aşk tazeliyor.

Seda Sayan üvey oğlu için paraya kıydı! Verdiği para dudak uçuklattı! ’Çağlar hayat sana güzel!’ Kocası için öyle bir şey yaptı ki…

"SEVGİLİM!"

Aşklarını sık sık sosyal medyaya taşıyan çiftten Seda Sayan, yeni fotoğraflar paylaştı. Adeta aşk sarhoşu olan ünlü şarkıcı, karelerine "Aşkla, sevgiyle, sevgilim" notunu düştü.

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