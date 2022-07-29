Seda Sayan üvey oğlu için paraya kıydı! 'Helal olsun' Verdiği para dudak uçuklattı! 'Çağlar hayat sana güzel!' Kocası için öyle bir şey yaptı ki…
Magazin gündeminin en çok konuşulan çiftlerinden Seda Sayan ve Çağlar Ökten tatillerine devam ediyor. Düğün yaptıktan sonra balayına çıkan çift dönmek bilmedi. Yunanistan'da düşman çatlatan çiçeği burnunda çift bu kez harcadıkları para ile gündeme geldi. Seda Sayan'ın Çağlar Ökten'in oğlu için 100 bin dolar kenara attığı iddia edildi. Sosyal medya bunu konuşuyor. Sayan, kocası için paraya kıydı. İşte detaylar...
29.07.2022 19:32 - Son Güncelleme: 29.07.2022 19:32
Ünlü şarkıcı Seda Sayan ile genç eşi Çağlar Ökten'in aldıkları iddia edilen karar duyanları şoke etti. Nisan ayında dünyaevine giren çift soluğu Yunanistan'da aldı. Sosyal medyayı aktif kullanan ünlü çift tatilinden yeni kareler paylaşmaya devam ediyor.
"SEVGİLİM!"
Aşklarını sık sık sosyal medyaya taşıyan çiftten Seda Sayan, yeni fotoğraflar paylaştı. Adeta aşk sarhoşu olan ünlü şarkıcı, karelerine "Aşkla, sevgiyle, sevgilim" notunu düştü.