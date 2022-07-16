Şartsız emeklilik geliyor! %2 kesintili maaş bağlanacak! EYT'de Türkiye modeli: 1994, 1996, 1999'da sigortalı olanlar! SGK 50- 55 yaşında...

Son dakika EYT haberleri... 3600 ek gösterge tamam şimdi sıra EYT'de. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın takviminde EYT düzenlemesi bulunuyor. Temmuz ayında yapılan asgari ücret ve emekli zammı sonrası gözler emeklilikte yaşa takılanlara çevrildi. Ve beklenen oldu 5 formül masada. Türkiye modelini oluşturuyor. Formüllerden birine göre 3600 günü olan kadın 50, erkekse 55 yaşında emekli olabilecek. Başka bir formüle göre de yaşa bakılmadan sigortaya göre emeklilik kazanılabilecek. İşte detaylar...