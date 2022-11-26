Şartlar belli oldu! 7-24 yaş için ailelere ödeniyor! ASHB 1.611 TL ödemenizi şipşak otomatik tanımlıyor!

Destekten isterlerse üniversite öğrencileri de yararlanabilecekler. Bu destekler ile binlerce gencin okul hayatına devam edeceği düşünülüyor. Aylık 1.611 TL'ye kadar destek verilebileceği gelen ilk veriler arasında yer alıyor. Bu yardımlardan kimlerin yararlanabileceği merak hususu olurken bu konudaki detayların önümüzdeki zamanlarda belli olacağı belirtildi.