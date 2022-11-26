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Haberler Ekonomi Şartlar belli oldu! 7-24 yaş için ailelere ödeniyor! ASHB 1.611 TL ödemenizi şipşak otomatik tanımlıyor!

Şartlar belli oldu! 7-24 yaş için ailelere ödeniyor! ASHB 1.611 TL ödemenizi şipşak otomatik tanımlıyor!

Dar gelirli aileler çocuklarının okul masraflarını karşılayamadıkları noktada onların eğitim hayatını sonlandırabilmekte ya da açık okumaları bağlamıdna ısrar edip sosyal gelişimlerine ket vurabilmektedir. Gençler bu tür zor hallerde kalıp mağdur olmasınlar ve eğitimlerini doğru bir şekilde tamamlayıp ülkelerine faydalı insanlar olabilsinler diye Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı dar gelirli ailelerin çocukları için destek ödemeleri yapmaya başladı.

takvim.com.tr
26.11.2022 14:07 - Son Güncelleme: 26.11.2022 14:07
Şartlar belli oldu! 7-24 yaş için ailelere ödeniyor! ASHB 1.611 TL ödemenizi şipşak otomatik tanımlıyor!

Destekten isterlerse üniversite öğrencileri de yararlanabilecekler. Bu destekler ile binlerce gencin okul hayatına devam edeceği düşünülüyor. Aylık 1.611 TL'ye kadar destek verilebileceği gelen ilk veriler arasında yer alıyor. Bu yardımlardan kimlerin yararlanabileceği merak hususu olurken bu konudaki detayların önümüzdeki zamanlarda belli olacağı belirtildi.

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Şartlar belli oldu! 7-24 yaş için ailelere ödeniyor! ASHB 1.611 TL ödemenizi şipşak otomatik tanımlıyor!

Öğrencilerin eğitim giderlerinin karşılanması bağlamında Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) kapsamında 1.611 TL yardım sağlanıyor.

Şartlar belli oldu! 7-24 yaş için ailelere ödeniyor! ASHB 1.611 TL ödemenizi şipşak otomatik tanımlıyor!

İhtiyaç sahiplerine sağlanan aylık ödemeler 15 Ocak 2023 Pazar gününe dek devam edecek. e-Devlet üzerinden müracaatı oluşturulan SED ödemeleri PTT üzerinden sağlanıyor.

Şartlar belli oldu! 7-24 yaş için ailelere ödeniyor! ASHB 1.611 TL ödemenizi şipşak otomatik tanımlıyor!

PTT'den Ödemeler Yapılacak

Başvuru yapan ailelerin taleplerinin sonrasında hane gelirine bakılacak ve daha sonra evde ki çocuk sayısına göre ödemeler yapılacak.

Şartlar belli oldu! 7-24 yaş için ailelere ödeniyor! ASHB 1.611 TL ödemenizi şipşak otomatik tanımlıyor!

Kişilerin müracaat süreci olumlu biterse telefon üzerinden kısa mesaj ile bilgilendirilecekler. Daha sonra en yakın PTT şubesine gidip ödemelerini alabilecekler.

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