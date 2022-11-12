Sandığın içindekilere tam emeklilik hakkı! İşe girişin bu tarihse 2023 Şubat’ta maaşın cebinde! EYT’de eksik prim+yaş kutuya DÜŞTÜ! 37- 40- 49 yaş çizgisi...

EYT düzenlemesi Aralık'ta Meclis'e taşınıyor. ''EYT ile ilgili yanlışlar var.'' diyen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, bir çok detaya şöyle açıklık getirdi:

''Milyonlarca EYT'li var deniliyor. Rakamlar 5 milyondan 8 milyona kadar çıkıyor. Şu anda yaş şartını kaldırsak emekli olacak, prim gün sayısı ve hizmet yılı tutan 1.5 milyon insan var. Yeni yılda uygulanacaktır. Cumhuriyetimizin 100. yılında uygulamaya konulacak Bugün Meclis'e getirilmesiyle daha sonra getirilmesi arasında hiçbir fark yoktur. 2023'de cumhuriyetin yüzüncü yılında bu sorun da çözülecektir. Bu sorunun bilinmeyen tarafı şudur, EYT'lilerin çoğu 4A'lıdır, SSK'lıdır. Onların da önemli bir kısmı, yüzde 87'si bir işte çalışmaktadır. Özel sektör kıdem tazminatı yüküyle karşı karşıya kalacaktır. Bütün tarafların görüşlerini değerlendirdik ama onların da yeni talepleri var. Kimse endişe etmesin. Bu sorun bu sene Meclis'te çözülmüş olarak gelecek."