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Haberler Ekonomi Salı'nın indirimleri az evvel yayımlandı! BİM 29 Kasım 2022 aktüel fiyat LİSTESİ! 75'lisi 245 TL'ye satışa çıktı! Tereyağ, sucuk, cips, şeker...

Salı'nın indirimleri az evvel yayımlandı! BİM 29 Kasım 2022 aktüel fiyat LİSTESİ! 75'lisi 245 TL'ye satışa çıktı! Tereyağ, sucuk, cips, şeker...

BİM'de bu haftanın aktüel ürünler kataloğu az evvel yayımlandı. BİM marketlerinde indirimli ürünler belli olurken, vatandaşlar kataloğu incelemek için harekete geçti. 7%'li Fairy Platinum Plus Bulaşık Makinesi Tableti 245 TL'ye satışa çıktı. Vatandaşlar Tereyağ, sucuk, cips, tavuk, mantı, şeker fiyatlarını da araştırıyor. Peki bu hafta hangi ürünlerde indirim yapıldı? İşte BİM 29 Kasım 2022 aktüel fiyat LİSTESİ.

29.11.2022 16:14 - Son Güncelleme: 29.11.2022 16:14
Salı’nın indirimleri az evvel yayımlandı! BİM 29 Kasım 2022 aktüel fiyat LİSTESİ! 75’lisi 245 TL’ye satışa çıktı! Tereyağ, sucuk, cips, şeker...

BİM'de bu hafta pek çok üründe indirim uygulandı. BİM zincir marketleri her hafta Salı günü indirimlerini duyuruyor. Salı günü itibariyle yeni aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. İşte 29 Kasım 2022 BİM aktüel ürünler listesi tamamı...

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Salı’nın indirimleri az evvel yayımlandı! BİM 29 Kasım 2022 aktüel fiyat LİSTESİ! 75’lisi 245 TL’ye satışa çıktı! Tereyağ, sucuk, cips, şeker...

BİM 29 KASIM 2022 AKTEÜL KATALOĞU

3 Katlı Kağıt Havlu 39,50 TL

Sıvı Bulaşık Deterjanı 49,00 TL

Salı’nın indirimleri az evvel yayımlandı! BİM 29 Kasım 2022 aktüel fiyat LİSTESİ! 75’lisi 245 TL’ye satışa çıktı! Tereyağ, sucuk, cips, şeker...

BİM 29 KASIM 2022 AKTEÜL KATALOĞU

Bulaşık Makinesi Tableti 245,00 TL

Çamaşır Suyu 34,50 TL

Salı’nın indirimleri az evvel yayımlandı! BİM 29 Kasım 2022 aktüel fiyat LİSTESİ! 75’lisi 245 TL’ye satışa çıktı! Tereyağ, sucuk, cips, şeker...

BİM 29 KASIM 2022 AKTEÜL KATALOĞU

Ön Fermuarlı Detaylı Sütyen 89,00 TL

Salı’nın indirimleri az evvel yayımlandı! BİM 29 Kasım 2022 aktüel fiyat LİSTESİ! 75’lisi 245 TL’ye satışa çıktı! Tereyağ, sucuk, cips, şeker...

BİM 29 KASIM 2022 AKTEÜL KATALOĞU

Bardak Noodle 6,50 TL

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