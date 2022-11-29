Salı’nın indirimleri az evvel yayımlandı! BİM 29 Kasım 2022 aktüel fiyat LİSTESİ! 75’lisi 245 TL’ye satışa çıktı! Tereyağ, sucuk, cips, şeker...

BİM'de bu hafta pek çok üründe indirim uygulandı. BİM zincir marketleri her hafta Salı günü indirimlerini duyuruyor. Salı günü itibariyle yeni aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. İşte 29 Kasım 2022 BİM aktüel ürünler listesi tamamı...