Sakın kaçırmayın! Başvuru yapanlara 10-20-30-40-50 ve 100 bin TL ödeme haberi verildi! Bütçenize göre onay alın
Kampanya dahilinde isteyen vatandaşlar 50.000 TL'ye kadar 36 ay vadeli kredi çekebilecekler. Daha yüksek meblağlara ihtiyaç duyanlar ise 100.000 TL'ye kadar 24 ay vadeli kredi kullanabilecekler.
27.12.2022 11:55 - Son Güncelleme: 27.12.2022 11:55
Bankalar yılbaşı öncesi gerçekleştirdikleri kampanyalarla nakde ihtiyaç duyan insanların yardımına yetişmektedir. Kampanyalar yardımıyla acil gereksinim sahibi olan vatandaşlar borçlarını kapatma veya tek çatı altında toplama imkânı bulabilmektedir. Üstelik bankalar müşterilerini gereksiz işlemlerle zorlamamakta ve kampanyaların sunmuş olduğu olanakları olabildiğince geniş tutmaktadır.