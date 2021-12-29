Sakın ihmal etmeyin! SGK sigorta dökümünüzde bu harf varsa maaşınızı kaybedebilirsiniz! Ayrıca bugüne kadar aldığınız tüm ödemeler de...

SGK SSK Bağ-Kur sigorta dökümünüzde bu harf varsa maaşınızı kaybedebilirsiniz! Sakın ihmal etmeyin! Hatta bugüne kadar aldığınız bütün ödemeler... Emekli maaşı alan bütün 4/A, 4/B ve 4/C (SSK, Bağ Kur, Emekli Sandığı) emeklileri tek tek inceleniyor. Çalıştıkları yerin sahte, şüpheli ve kontrollü olarak işaretlenmesi halinde maaşlar kesilebiliyor. Bilindiği üzere rastgele bir iş yerine ş-şüpheli kodu konulduktan sonra, bu iş yeriyle ilgili kontrol süreci başlatılıyor. "ş" olan kodu değiştirilmez, kontrol neticesine göre, sahte sigortalı bildirimi yapıldığı tespit edilirse "ş" kodu, "s" olarak değiştiriliyor. Denetim neticesine göre, bildirilen hizmetlerin sahte olması sebebiyle iptal edilmesi neticesi emeklilik hakkını kaybedenlerin aylıkları kesilmektedir.