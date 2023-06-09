Sakın çöpe atmayın! Herkesin evinde var! Değerini kimse bilmiyor! İçinde servet değerinde altın var!

Teknoloji sürekli olarak ilerlerken, birçok insanın daha önce heyecanla satın aldığı cihazlar eskimekte ve kullanılamaz hale gelmektedir. Ancak, bu eski cihazlar değerli parçalar içermektedir ve bu parçalar, üst modele geçiş yapmak isteyenler için kullanılabilir. Eski cihazların arızalanması durumunda bile, içerisindeki parçalar genellikle hâlâ işlevsel olabilir. Örneğin, bir akıllı telefonda kullanılan ekran, batarya, kamera veya diğer bileşenler, aynı markanın yeni modeline uyumlu olabilir ve daha uygun maliyetli bir şekilde yükseltme yapmak isteyenler için faydalı olabilir.