Sakın bunu yapmayın! Yoksa emekli maaşınız düşer! Bugün emekli olsam 3.450 TL maaş bağlanabilir
Posta gazetesi yazarı Ekrem Sarısu bugünkü köşesinden emekli maaşları ile ilgili dikkat çeken bir soruya yanıt verdi. Peki çalıştıkça emekli maaşı düşer mi? Emekliler aylıklarının düşmemesi için ne yapmalı? Emekli maaşı nasıl yükseltilir? soruları emekli olduğu halde çalışmak durumunda kalınlar tarafından merak edilmekte. 2008 yılı öncesindeki prim gün sayısı ne kadar fazla olursa, emekli aylığı o kadar yüksek, yine 1.10.2008 sonrası prim gün sayısı ne kadar fazla olursa da emekli aylığı o kadar düşük oluyor. Peki kimlerin emekli maaşı düşüyor? Hangi çalışanın emekli maaşı düşer? İşte detaylar.
Çalıştıkça emekli maaşı düşer mi? Emekliler aylıklarının düşmemesi için ne yapmalı? Emekli maaşı nasıl yükseltilir? soruları emekli olduğu halde çalışmak durumunda kalınlar tarafından merak edilmekte. 2008 yılı öncesindeki prim gün sayısı ne kadar fazla olursa, emekli aylığı o kadar yüksek, yine 1.10.2008 sonrası prim gün sayısı ne kadar fazla olursa da emekli aylığı o kadar düşük oluyor.
Posta gazetesi yazarı Ekrem Sarısu bugünkü köşesinden emekli maaşları ile ilgili dikkat çeken bir soruya yanıt verdi.
Soru: Ocak 1980 doğumluyum. SSK girişim Nisan 1997 olup 6800 gün prim ödemem var. Yaş, prim ve 25 yıl şartına göre, ne zaman emekli olabilirim?
Ayrıca SGK uygulamasında bugün emekli olsam 3.450 TL maaş bağlanabilir yazıyor. Daha önce çalıştığım işyeri yüksek kazanç üstünden prim yatırıyordu. Ancak şu an asgari ücret ile çalışıyorum. Bu emekli maaşımı düşürür mü? l Yasin UÇAR
Cevap: Emekli olmak için; 25 yıl sigortalılık süresi, 5825 gün prim ve 56 yaş şartlarına tabisiniz.
Prim ödemeniz yeterli olduğundan bundan sonra prim ödemeseniz bile 56 yaşınızı dolduracağınız tarihte emekli olabilirsiniz. Yıllarca yüksek kazanç üstünden prim ödedikten sonra asgari ücret üstünden prim ödeme emekli aylığı hesabına esas ortalama aylık kazanç tutarını aşağı çekeceğinden, emekli aylığını düşürür.
Kimlerin emekli aylığı düşüyor?
Dediğim gibi konu biraz teknik ama genel hatları ile anlatayım. Önce, emekli maaşının hesaplanmasında kullanılan en önemli faktörlerden biri olan aylık bağlama oranındaki düşüşün etkisinden bahsedeyim. 2000 yılından önce 25 yıl çalışıp da emekli olacaklara uygulanan aylık bağlama oranı yüzde 75'in üzerindeydi. En basit hesaplamayla 2.000 bin lira maaş alan bir çalışan emekli olduğunda 1.500 liraya yakın maaş alabiliyordu.