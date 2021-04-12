Sakın bunu yapmayın! Yoksa emekli maaşınız düşer! Bugün emekli olsam 3.450 TL maaş bağlanabilir

Posta gazetesi yazarı Ekrem Sarısu bugünkü köşesinden emekli maaşları ile ilgili dikkat çeken bir soruya yanıt verdi. Peki çalıştıkça emekli maaşı düşer mi? Emekliler aylıklarının düşmemesi için ne yapmalı? Emekli maaşı nasıl yükseltilir? soruları emekli olduğu halde çalışmak durumunda kalınlar tarafından merak edilmekte. 2008 yılı öncesindeki prim gün sayısı ne kadar fazla olursa, emekli aylığı o kadar yüksek, yine 1.10.2008 sonrası prim gün sayısı ne kadar fazla olursa da emekli aylığı o kadar düşük oluyor. Peki kimlerin emekli maaşı düşüyor? Hangi çalışanın emekli maaşı düşer? İşte detaylar.

12.04.2021 08:16 - Son Güncelleme: 12.04.2021 08:16 BU GALERİYİ PAYLAŞ





