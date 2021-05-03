Sahibinden sıfır ve ikinci el otomobillerin fiyatları dumur edecek el yakacak diyen uzman isim net tarih verdi!
Sahibinden sıfır ve ikinci el otomobillerin fiyatları vatandaşları şoke edecek! Tek tek açıklama yapıldı. Geçen yıl düşük faizli kredilerle satış rekorları kıran sıfır ve ikinci el otomobil piyasasında şimdi artan faizler, döviz kurundaki artışlar ve pandemi nedeniyle belirsizlik hâkim. Toyota Plaza Sonkar Genel Müdürü Aykan Ceylan, mayıs ayından sonra fiyatların artabileceğine işaret ederken OYDER Başkanı Turgay Mersin ise fiyatların artmasının kur ve ÖTV'ye bağlı olduğunu söyledi. Hem sıfır hem ikinci elde yeni fiyat artışları beklenirken salgında alım gücü düşen vatandaş ise ikinci elde bile alımları durdurdu.
İkinci el satışlar da yapan Toyota Plaza Sonkar Genel Müdürü Aykan Ceylan ise iç piyasadaki faiz, döviz sorunlarının yanı sıra küresel çip sıkıntısına dikkat çekti. Sorunun eylül ayına kadar çözülmesinin mümkün olmadığını belirten Ceylan, "Bu sorundan en çok etkilenen de Avrupalı otomotiv üreticileri olacak. Mikro çip sorunu çözülünceye kadar sıfır otomobil üretiminde sıkıntılar yaşanacağı için taleplere yeterince cevap verilemeyecek gibi görünüyor. Bu sıkıntının üzerine bir de kur artışları, olmayan otomobilde fiyatları artıracak gibi görünüyor. Mayıstan itibaren sıfır ve ikinci el fiyatları el yakabilir" dedi.