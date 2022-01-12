Sahibinden satılık ikinci el araba fiyatlarını düşürecek adım! Fiyatlar gevşemek zorunda kalacak diyerek duyurdu! Tüm modellerde neredeyse... 2020'de otomobil pazarında başlayan çip krizi nedeniyle bir süre araba üretilemedi. Bu sebeple ikinci el fiyatlarında büyük bir yükseliş yaşanmıştı. Sektörde çip krizi halen devam ediyor. Yaşanan bu ilerlemeler sonucunda ikinci el bir otomobil alma fikri olan binlerce vatandaş fiyatların aşırı derece yükselmesiyle nedeniyle bu fikrini erteledi. Arabasını satmak isteyenlerde bu yönde hareket etti. Döviz kurlarında peş peşe yaşanan sert düşüşün ardından sıfır otomobillerde markalar indirim yapmaya başladı. Yaşanan bu gelişmenin ikinci el otomobil piyasasında da etkisini göstermesi bekleniyor.