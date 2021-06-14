Sahibinden ikinci el araç fiyatları ne olur, araba fiyatı düşecek mi, yükselecek mi? Talep birikiyor, büyük patlama! O tarihte 2. el otomobiller

Son dakika haberleri... Talep birikiyor, büyük patlama! O tarihte 2. el otomobiller için dikkat edin! İkinci el araç piyasası son derece durgun seyrederken yaşanan durgunluk araç fiyatlarına da düşüşe neden oldu. 2021 yılında araç fiyatları ne olur, araba fiyatları düşecek mi, sıfır araba alacaklar dikkat, 2. el araba ne zaman ucuzlar? Geçen yıla göre en ucuz araba fiyatları 3 kat arttı. Düzensiz fiyat artışı hem vatandaşı hem de satıcıyı etkiliyor. Satışlar durdu ancak fiyatlar aldı başını gitti. Bu artışla birlikte vatandaş araç almasa da fiyatların önüne geçilemiyor. İkinci el araba fiyatları neredeyse sıfır araç fiyatlarına satılıyor.

14.06.2021 08:39 - Son Güncelleme: 14.06.2021 08:39 BU GALERİYİ PAYLAŞ





