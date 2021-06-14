Sahibinden ikinci el araç fiyatları ne olur, araba fiyatı düşecek mi, yükselecek mi? Talep birikiyor, büyük patlama! O tarihte 2. el otomobiller
Son dakika haberleri... Talep birikiyor, büyük patlama! O tarihte 2. el otomobiller için dikkat edin! İkinci el araç piyasası son derece durgun seyrederken yaşanan durgunluk araç fiyatlarına da düşüşe neden oldu. 2021 yılında araç fiyatları ne olur, araba fiyatları düşecek mi, sıfır araba alacaklar dikkat, 2. el araba ne zaman ucuzlar? Geçen yıla göre en ucuz araba fiyatları 3 kat arttı. Düzensiz fiyat artışı hem vatandaşı hem de satıcıyı etkiliyor. Satışlar durdu ancak fiyatlar aldı başını gitti. Bu artışla birlikte vatandaş araç almasa da fiyatların önüne geçilemiyor. İkinci el araba fiyatları neredeyse sıfır araç fiyatlarına satılıyor.
İkinci el araba fiyatlarında artış sürüyor. Bazı modeller geçen yıla göre iki kat arttı. Satışların azalmasına rağmen fiyatlar düşmüyor. Peki, Araba fiyatları ne zaman düşer? 2. el araba fiyatları düşecek mi? 2. el araba fiyatları neden düşmüyor? 2. el araba fiyatları daha da yükselir mi? İşte 2. el araç piyasası ile ilgili son durum... İkinci el araç fiyatlarına hem vatandaş isyan ediyor hem de galerici. Galericiler ayda 10 - 15 araç satarken, satışlar birden 3-4 araca düştü. Fiyatların yükselmesiyle birlikte otomobil pazarlarında da durgunluk oluştu.