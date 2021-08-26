Sahibinden en ucuz arabalar ve markaları hangileri? 80 ve 90 bin lira altında alınabilecek otomobil marka ve modelleri...
80 ve 90 bin TL altı alabileceğiniz otomobil marka ve modelleri vatandaşlar doğrultusundan büyük ilgi görüyor. Geçtiğimiz haftalarda, ÖTV ile alakalı yeni oranlar yürürlüğe girdi. Bu tarafta otomobil markaları fiyatlarında farklılığa giderken bir yandan da güncel ikinci el araba fiyatları ve ikinci el vasıta pazarındaki değişim merak ediliyor. Genellikle ikinci el bir vasıta satın alabilmek isteyen vatandaşlar ikinci el araba fiyatları ne vakit düşer sorusunun yanıtını uzun süredir merak ediyor. Peki sahibinden en ucuz arabalar ve markaları hangileri?
Sahibinden en ucuz arabalar ve markaları hangileri? Piyasada ki en düşük fiyata satılan sahibinden ikinci el vasıta modellerini bir araya getirdik. Gerçekleşen ÖTV zammı ardından ikinci el araba fiyatları düşecek mi sorusuna cevap aranıyor. Fiyatlarda bir süredir yaşanan yükseliş nedeniyle ikinci el araba fiyatları ne vakit düşer sorusunun cevapı vatandaşlar doğrultusundan merak ediliyor. Yetkililer doğrultusundan taşıt kredileri konusundaki talebin azaldığı belirtiliyor. İkinci el otomobillerin bazılarına yaşları nedeniyle kredi çıkmasa da gereksinim kredisi faiz oranlarının ideal duruma gelmesi nedeniyle ikinci ele rağbet sürüyor. İşte 80 ve 90 bin lira altında alınabilecek otomobil marka ve modelleri sayfamızda.
90 BİN TL VE ALTINDA ALINABİLECEK 2. EL ARABA MODELLERİ
2004 2008 Fiat Punto Modelleri,
1996 2007 Renault Clio Modelleri,
1998 2007 Ranault Megane Modelleri,
2001 Toyoto Corolla Modelleri,
2004 2007 Fiat Palio Modelleri,
2005 Renault Symbol Modelleri,
2005 2007 Fiat Panda Modelleri,
2004 Peugeot, 206 Modelleri,
80 BİN TL VE ALTINDA ALINABİLECEK 2. EL ARABA MODELLERİ
2004 2005 Citroen Modelleri,
2006 2008 model Fiat Albea Modelleri,
2004 2005 Chevrolet Kalos,