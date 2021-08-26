Sahibinden en ucuz arabalar ve markaları hangileri? 80 ve 90 bin lira altında alınabilecek otomobil marka ve modelleri...

Sahibinden en ucuz arabalar ve markaları hangileri? Piyasada ki en düşük fiyata satılan sahibinden ikinci el vasıta modellerini bir araya getirdik. Gerçekleşen ÖTV zammı ardından ikinci el araba fiyatları düşecek mi sorusuna cevap aranıyor. Fiyatlarda bir süredir yaşanan yükseliş nedeniyle ikinci el araba fiyatları ne vakit düşer sorusunun cevapı vatandaşlar doğrultusundan merak ediliyor. Yetkililer doğrultusundan taşıt kredileri konusundaki talebin azaldığı belirtiliyor. İkinci el otomobillerin bazılarına yaşları nedeniyle kredi çıkmasa da gereksinim kredisi faiz oranlarının ideal duruma gelmesi nedeniyle ikinci ele rağbet sürüyor. İşte 80 ve 90 bin lira altında alınabilecek otomobil marka ve modelleri sayfamızda.