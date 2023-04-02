Sahibinden arayan bakmadan geçmesin! Halkbank 27.000 TL peşin 2.507,12 TL taksitle 148,60 m2 müstakil köy evi satıyor!

Halkbank, son zamanlarda yayınladığı ilanlarla bankadan satılık kelepir bahçeli köy evi ve müstakil ev arayanlara büyük bir fırsat sunuyor. Üstelik, Halkbank Gayrimenkul Konut Kredisi Kampanyası kapsamında, bu evlerden almak isteyenler için 120 aya kadar vadeli konut kredisi desteği de sağlanıyor. Bu ilanlar, Halkbank Gayrimenkul Com resmi internet sitesi üzerinden yayınlanıyor.