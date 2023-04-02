Sahibinden arayan bakmadan geçmesin! Halkbank 27.000 TL peşin 2.507,12 TL taksitle 148,60 m2 müstakil köy evi satıyor!
Halkbank, mülkiyeti kendisine geçen konut, işyeri, arsa, tarla, dükkan gibi gayrimenkuller için beklenen yeni ilanları yayımlıyor. Bu ilanlar, bankadan satılık bahçeli müstakil köy evi, apartman dairesi, arsa, tarla, depo gibi taşınmaz ilanların tümüne erişim sağlıyor.
Halkbank, son zamanlarda yayınladığı ilanlarla bankadan satılık kelepir bahçeli köy evi ve müstakil ev arayanlara büyük bir fırsat sunuyor. Üstelik, Halkbank Gayrimenkul Konut Kredisi Kampanyası kapsamında, bu evlerden almak isteyenler için 120 aya kadar vadeli konut kredisi desteği de sağlanıyor. Bu ilanlar, Halkbank Gayrimenkul Com resmi internet sitesi üzerinden yayınlanıyor.
Halkbank, bu ilanlarla birlikte müşterilerine konut kredisi desteği de sunuyor. Halkbank Gayrimenkul Konut Kredisi Kampanyası kapsamında, bu evlerden almak isteyenler için 120 aya kadar vadeli konut kredisi desteği de sağlanıyor.
Talepteki artış ile beraber bahçeli müstakil ev fiyatları da rekor kırdı. Halkbank, bankadan satılık daire ilanları ile bahçeli müstakil ev almak isteyen kişilere büyük bir fırsat sunuyor.