Sahibinden 70 bin TL altı ikinci el araç modelleri! Citroen, Dacia, Fiat, Ford, Hyundai, Opel, Peugeot ve Renault...
Peş peşe en ucuz 2. el otomobiller marka ve model olarak açıklandı. Bu bağlamda bizlerde sahibinden 70 bin TL altı satın alabileceğiniz ikinci el araç modellerinin listesini sizler için derledik. Araç fiyatlarının hızla yükseldiği son dönemde düşük bütçeli araç arayanların dikkatini çekecek listede Citroen, Dacia, Fiat, Ford, Hyunda, Opel, Peugeot ve Renault'un en popüler modelleri yer alıyor. İşte Türkiye'de satın alınabilecek ucuz ikinci el araç modelleri...
Sahibinden 70 bin TL altı ikinci el taşıt modelleri bütçesi dar olan vatandaşlar tarafından oldukça merak ediliyor. Bu anlamda Citroen, Dacia, Fiat, Ford, Hyunda, Opel, Peugeot ve Renault şirketlerinin en uygun 2. el otomobillerini inceledik. Pandemi sürecinin başlaması ile beraber ikinci el ve sıfır taşıt maliyetleri görülmemiş seviyede rekor yükselişlere imza atmıştı. Yeni taşıt satına alacak vatandaşlar ise ikinci el oto pazarında satın alınabilecek ucuz taşıt modeller sayfamızda.