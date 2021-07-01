Sahibinden 2. el araba alacaklar dikkat: Fiyatlarla ilgili flaş açıklama yapıldı! İkinci el otomobil almadan önce o tarihte...

Peş peşe haberler o sektörden gelmeye devam ediyor. Bu anlamda ikinci el araba alacak herkesi ilgilendiriyor. Sektör temsilcileri önümüzdeki süreçle ilgili bilgi verdi. İkinci el otomobil piyasasının pandemi ve kısıtlamalardan dolayı kötü bir sezon geçirdiğini söyleyen galerici Yunus Ete "Havaların ısınması ve bayram öncesi kısıtlamaların esnetilmesiyle ikinci el otomobil piyasasında bir hareketlilik başladı. Araç fiyatlarının düşmesini bekleyen insanlar vardı ama araç fiyatlarının düşeceğini düşünmüyorum. Bayram sonrasında ise aşılanmanın yaygınlaşmasıyla otomobil piyasası da dâhil her şeyin düzeleceğini umuyoruz" dedi.

01.07.2021 10:52 - Son Güncelleme: 01.07.2021 10:52 BU GALERİYİ PAYLAŞ





