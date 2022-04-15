RAMAZAN İMSAKİYE
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Haberler Ekonomi Sağlık Bakanlığı'ndan YENİ PERSONEL ALIMI İLANI: 5 ilde en az lise mezunu sözleşmeli işçi alınacak! Minimum 4. 253 TL maaş! Sınav, mülakat yok! 35 yaş altı temizlikçi, güvenlik...

Sağlık Bakanlığı'ndan YENİ PERSONEL ALIMI İLANI: 5 ilde en az lise mezunu sözleşmeli işçi alınacak! Minimum 4. 253 TL maaş! Sınav, mülakat yok! 35 yaş altı temizlikçi, güvenlik...

Sağlık Bakanlığı yeni personel ilanları olup olmadığı sıkı takip edilen konular arasında yer alıyor. Sağlık Bakanlığı'na bağlı Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü tarafından yeni işçi alımı duyurusu yapıldı. Buna göre çeşitli illerde 23 sözleşmeli personel alımı yapılacağı belirtildi. Genel Müdürlüğün Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, 4 büro personeli, 4 koruma ve güvenlik görevlisi, 14 destek personeli ve 1 gemi adamı istihdamı sağlanacak. Bu gelişmelerin ardından personel alımına ilişkin detaylar ve başvuru şartları merak edildi. İşte Sağlık Bakanlığı HSSGM personel alımına ilişkin detaylar...

15.04.2022 19:10 - Son Güncelleme: 15.04.2022 19:16
Sağlık Bakanlığı’ndan YENİ PERSONEL ALIMI İLANI: 5 ilde en az lise mezunu sözleşmeli işçi alınacak! Minimum 4. 253 TL maaş! Sınav, mülakat yok! 35 yaş altı temizlikçi, güvenlik...

Sağlık Bakanlığı'na bağlı Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü 23 personel alımı yapacağını duyurdu. Mülakat yapılmaksızın Lise, Ön Lisans ve Lisans mezunu personel alımı yapılacak. 5 ilde yapılacak personel alımı için başvuru şartlarıi başvuru tarihi ve istenilen belgeler tek tek açıklandı. İşte HSSGM personel alımına ilişkin merak edilenler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
Sağlık Bakanlığı’ndan YENİ PERSONEL ALIMI İLANI: 5 ilde en az lise mezunu sözleşmeli işçi alınacak! Minimum 4. 253 TL maaş! Sınav, mülakat yok! 35 yaş altı temizlikçi, güvenlik...

Türkiye Hudut ve sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü'nün 23 sözleşmeli personel alımı ilanı dikkat çekti.

Sağlık Bakanlığı’ndan YENİ PERSONEL ALIMI İLANI: 5 ilde en az lise mezunu sözleşmeli işçi alınacak! Minimum 4. 253 TL maaş! Sınav, mülakat yok! 35 yaş altı temizlikçi, güvenlik...

Genel Müdürlüğün Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, 4 büro personeli, 4 koruma ve güvenlik görevlisi, 14 destek personeli ve 1 gemi adamı olmak üzere 23 sözleşmeli personel alımı yapılacak.

👉Alım yapılacak şehirler ise, Çanakkale, İzmir, Hatay, Ordu, İstanbul

Sağlık Bakanlığı’ndan YENİ PERSONEL ALIMI İLANI: 5 ilde en az lise mezunu sözleşmeli işçi alınacak! Minimum 4. 253 TL maaş! Sınav, mülakat yok! 35 yaş altı temizlikçi, güvenlik...

BAŞVURULAR NEREYE?

Adayların başvurularını, "www.hssgm.gov.tr" internet adresinden temin edilecek başvuru formu ve istenilen belgelerle 15 gün içinde, şahsen, posta ve kargo gibi kanallarla Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü Yazı İşleri ve Arşiv Yönetim Birimine yapması gerekiyor.

Sağlık Bakanlığı’ndan YENİ PERSONEL ALIMI İLANI: 5 ilde en az lise mezunu sözleşmeli işçi alınacak! Minimum 4. 253 TL maaş! Sınav, mülakat yok! 35 yaş altı temizlikçi, güvenlik...

A- BAŞVURACAK ADAYLARDA ARANACAK ŞARTLAR
1. Türk Vatandaşı olmak,
2. Belirtilen özel şartlar ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesinde belirtilen şartları taşımak,
3. Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

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