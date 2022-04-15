Sağlık Bakanlığı’ndan YENİ PERSONEL ALIMI İLANI: 5 ilde en az lise mezunu sözleşmeli işçi alınacak! Minimum 4. 253 TL maaş! Sınav, mülakat yok! 35 yaş altı temizlikçi, güvenlik...

Genel Müdürlüğün Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, 4 büro personeli, 4 koruma ve güvenlik görevlisi, 14 destek personeli ve 1 gemi adamı olmak üzere 23 sözleşmeli personel alımı yapılacak.

👉Alım yapılacak şehirler ise, Çanakkale, İzmir, Hatay, Ordu, İstanbul