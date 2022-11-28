Sağlık Bakanlığı personel alımı ÖSYM başvuru KILAVUZU ve FORMU 2022! Sağlık Bakanlığı İŞKUR işçi alımı İL İL KONTENJAN LİSTESİ: KPSS şartsız, Temizlik görevlisi, sekreter...
Sağlık Bakanlığı 30 bin sağlık personeli 11 bin 317 işçi ve bin 183 sözleşmeli personel alımı için ilanı, Resmi Gazete'de yayımlandı. Başvuru yapmak isteyen binlerce kişi detayları araştırmaya başladı. Toplamda 42 bin 500 işçi ve personel alınacak. Başvuru şartları, kadro dağımı ortaya çıkarken gözler il il kontenjan listesi ve başvuru formuna çevrildi. Öte yandan maaşlar da araştırılıyor. 5 bin 80 temizlik görevlisi, 3 bin 559 güvenlik görevlisi (silahsız), 791 klinik destek elemanı, 604 hasta karşılama ve yönlendirme görevlisi...
Sağlık Bakanlığı 42 bin 500 personel alımı başvuruları hakkında flaş detaylar geldi. Sağlık Bakanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere toplamda 42 bin 500 personel alımı yapılacağı açıklandı. Personel alımına ilişkin kadro dağılımı Resmi Gazete'de yayımlanırken, başvuru şartları neler, başvurular ne zaman başlayacak? İl il kontenjan listesi ve başvuru kılavuzu-formu araştırılıyor. İşte son dakika Sağlık Bakanlığı işçi alımına ilişkin bilgiler...
SAĞLIK BAKANLIĞI 2022 PERSONEL ALIMI
SON DAKİKA... Resmi Gazete'de yayımlandı! Sağlık Bakanlığı toplam 42 bin 500 işçi ve personel alımı gerçekleştirecek. İlana göre 11 bin 317 sürekli işçi, bin 183 sözleşmeli personel ve 30 bin sözleşmeli sağlık personeli alınacak.
SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI BELLİ OLDU MU?
Ortaöğretim, ön lisans ve lisans düzeylerinde tercih yapılabilecek sözleşmeli personel pozisyonlarının ve başvuru şartlarının bulunduğu KPSS-2022/11 Tercih Kılavuzu, ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden yayınlanacak. Tercih kılavuzu yayınlandığı anda başvuru şartları ortaya çıkacak.
SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN?
Adaylar tercihlerini 30 Kasım 2022 - 5 Aralık 2022 tarihleri arasında tercih kılavuzunda belirtilen kurallara göre ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden T.C. Kimlik Numarası ve şifresini girerek yapabilecektir. ÖSYM'ye veya Sağlık Bakanlığına posta yoluyla gönderilen veya elden verilen tercih listeleri geçerli olmayacaktır.
Sağlık Bakanlığının taşra teşkilatı hizmet birimlerinde istihdam edilmek üzere 30 bin sözleşmeli sağlık personeli ile 1183 sözleşmeli personel alımı gerçekleştirilecek.
Atama yapılacak 30 bin sözleşmeli sağlık personelinden 15 bin 537'si tıbbi sekreterlerden, 5 bin 831'i ise hemşirelerden oluşacak.
Sözleşmeli personel alımı Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) sonucuna göre, ÖSYM tarafından yapılacak merkezi yerleştirme ile yapılacak.