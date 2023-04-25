SAĞLIK BAKANLIĞI KURA SONUÇLARI CANLI YAYIN YOUTUBE! 25 Nisan İŞKUR Sağlık Bakanlığı temizlik görevlisi kura çekimi hangi kanalda? 10.900 işçi alımı yhgm.saglik.gov.tr SORGULAMA EKRANI!
Sağlık Bakanlığı işçi alımı sonuçları hakkında aramalar hız kazandı. Bakanlık bünyesinde temizlik görevlisi, marangoz, güvenlik gibi branşlarda yapılacak sürekli işçi alımı için beklenen gün geldi, çattı. İŞKUR üzerinden alınan başvurular kura çekilişinin ardından sonuçlanacak. 10.900 Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura sonuç ekranı ve listesi merak edilip araştırılıyor. Peki, Sağlık Bakanlığı kura çekimi hangi kanalda, sonuçları nasıl ve nereden öğrenilir? İşte detaylar...
SAĞLIK BAKANLIĞI 10 BİN 900 İŞÇİ ALIMI SONUÇLARI! Sağlık Bakanlığı 10 bin 900 işçi alımı için başvurular sona erdi. Kura çekilişi 25 Nisan'da yapılıyor. Kura yöntemi ile belirlenen işçilerin isimleri liste halinde tek tek yayımlanıyor. Peki, 29 Aralık Perşembe İŞKUR Sağlık Bakanlığı 10 bin 900 işçi alımı kura sonuçları açıklandı mı?
SAĞLIK BAKANLIĞI 10 BİN 900 İŞÇİ ALIMI BAŞVURULARI SONA ERDİ!
Sağlık Bakanlığı'nın taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 10 bin 900 sürekli işçi alımına ilişkin ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı.
İlan doğrultusunda adaylar başvurularını 22-27 Mart 2023 tarihleri arasında Türkiye İş Kurumu'nun (İŞKUR) 'esube.iskur.gov.tr' adresi üzerinden gerçekleştirdi.
Başvurular, ilgili mevzuat hükümlerine göre İŞKUR tarafından alındı. Her aday, ilan edilen kadrolardan yalnızca bir işyeri (çalıştırılacağı il) ve bir mesleğe başvuru yapabildi.
Bakanlığın ihtiyaç duyduğu hizmet türü ve mesleklerdeki alımların il düzeyinde karşılanması yoluna gidilecek. Bu nedenle başvurularda kişilerin Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi'nde kayıtlı olan adresleri dikkate alınacak.