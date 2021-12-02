Sağlık Bakanlığı mülakatsız 30 bin sağlık personeli alacak! İşte başvuru tarihi ve şartları, branş dağılımı, kılavuz...
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca geçtiğimiz günlerce müjdeli haberi duyurmuştu. Bu kapsamda bakanlık bünyesindeki kuruluşlara 30 bin sözleşmeli personel ve 10 bin sürekli işçi alımı yapılacak. Toplamda yapılacak 40 bin alım için binlerce aday araştırmalara koyuldu. Peki 30 bin sözleşmeli personel alımı başvuruları ne zaman başlayacak, başvuru şartları neler? 30 bin personel alımı branş dağılımı nasıl, başvuru kılavuzu yayınlandı mı? İşte tüm detaylar...
02.12.2021 07:09
- Son Güncelleme: 02.12.2021 07:09
Sağlık Bakanlığı 30 bin personel alımı başvuruları ne zaman başlayacak? 30 bin sağlık personeli alımı branş dağılımı ve kılavuz açıklandı mı? soruları gündemde yer alıyor. KPSS puanına göre ÖSYM tarafından yapılacak yerleştirme ile mülakatsız 30 bin sözleşmeli sağlık personelinin alımı yapılacak. Bakan Koca ''Sözleşmeli sağlık personeli alım süreci başlıyor.'' diyerek adayların heyecanını ikiye katladı.
40 bin sağlıkçı ataması için gözler başvurularla ilgili son dakika açıklamalarda. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, öncelikle 30 bin sözleşmeli personel alınacağını ardından da 10 bin sürekli işçi alımı gerçekleştirileceğini duyurdu.