Sağlık Bakanlığı mülakatsız 30 bin sağlık personeli alacak! İşte başvuru tarihi ve şartları, branş dağılımı, kılavuz...

Sağlık Bakanlığı 30 bin personel alımı başvuruları ne zaman başlayacak? 30 bin sağlık personeli alımı branş dağılımı ve kılavuz açıklandı mı? soruları gündemde yer alıyor. KPSS puanına göre ÖSYM tarafından yapılacak yerleştirme ile mülakatsız 30 bin sözleşmeli sağlık personelinin alımı yapılacak. Bakan Koca ''Sözleşmeli sağlık personeli alım süreci başlıyor.'' diyerek adayların heyecanını ikiye katladı.