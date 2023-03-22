Sağlık Bakanlığı 2. alım başvuru nasıl yapılır? İŞKUR-ÖSYM BAŞVURU VE TERCİH KILAVUZU! Ebe, hemşire, tekniker... SAĞLIK BAKANLIĞI 42.500 PERSONEL ALIMI!

Son dakika... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan 42.500 yeni personel istihdamı hakkında flaş açıklama geldi. Koca, ''Toplam 31.600 sözleşmeli sağlık personeli ve ayrıca 10.900 sürekli işçi istihdam edilecektir. Alım süreçlerinin başlatılması için, başvuru kılavuzları İŞKUR'a ve tercih kılavuzu hazırlanmak üzere ÖSYM'ye gönderilmiştir.'' dedi. Peki Sağlık Bakanlığı 2. alım başladı mı, nasıl başvuru yapılır? İşte 42.500 personel alımı branş dağılımı, kontenjanlar, başvuru şartları ve diğer detaylar...